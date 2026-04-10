Trotz 14 Ausfällen: Tawern will den Tabellenführer Tarforst ärgern

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Bezirksliga West: Salmrohr zieht Lehren aus Niederlage — Mehring-Coach erwartet schwierige Aufgabe — Niederemmel will auswärts Serie starten.