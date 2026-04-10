Trotz 14 Ausfällen: Tawern will den Tabellenführer Tarforst ärgern

Nach dem 4:1-Sieg am Mittwoch beim Schlusslicht Geisfeld möchte Tawerns Trainer Benny Leis zeigen, dass man den Primus ärgern und vielleicht auch besiegen kann. „In Geisfeld haben wir Chancenwucher betrieben, am Ende aber souverän gewonnen. Wir wollen uns gegen die beste Mannschaft der Liga teuer verkaufen, wissen aber auch um unsere personelle Situation mit insgesamt 14 Ausfällen.“ Nach seinem Urlaub steht Tristan Reger wieder bereit. Die Tarforster bleiben nach dem denkwürdigen Spitzenspiel in Salmrohr (4:3) weiterhin ungeschlagen. „So ein emotionales Spiel mit derart vielen Höhen und Tiefen habe ich selten erlebt. In den ersten 30 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz und sind erst nach dem Platzverweis von Luca Quint wach geworden. In der zweiten Halbzeit ging es wild weiter. Nach den beiden Ampelkarten gegen Salmrohr haben wir dann in Überzahl das 4:3 über die Zeit gebracht“, berichtet FSV-Trainer Patrick Zöllner.