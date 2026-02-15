Trotz 1:3-Niederlage zeigt sich der SV Heimstetten zufrieden

Durchsetzungsstark: Heimstettens Dennis Polat (rotes Trikot) behauptet im Testspiel gegen seinen Burghauser Gegenspieler den Ball. – Foto: Michalek

Der SV Heimstetten verliert gegen Wacker Burghausen. Co-Spielertrainer Riglewski lobt dennoch die beste Leistung der Vorbereitung bisher.

Auch im dritten Test gegen den dritten Regionalligisten binnen acht Tagen hat der SV Heimstetten eine Niederlage kassiert. Doch anders als nach dem jüngsten 1:5 gegen eine B-Elf der SpVgg Unterhaching fällt das Fazit beim SVH nach dem 1:3 gegen den SV Wacker Burghausen diesmal deutlich positiver aus.

„Das war mit Abstand unser bestes Testspiel bisher – offensiv wie defensiv“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski. „Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle.“ Und doch wollte dem Tabellensiebten der Bayernliga Süd ebenso wenig ein Treffer gelingen wie den eine Klasse höher spielenden Gästen aus Burghausen. Am nächsten dran an einem Tor war Lukas Riglewski, dessen Schuss jedoch bloß an die Latte klatschte.

Nach der Pause blieb der SVH auf Augenhöhe mit dem Favoriten – abgesehen von drei Szenen. „Das waren richtige Eier“, ärgert sich Riglewski über die Gegentore, die alle aus Standardsituationen oder individuellen Patzern der Platzherren resultierten. Als Torschützen bei Burghausen konnten sich Tom Sanne (2) und Alexander Sorge feiern lassen. Zwischenzeitlich traf SVH-Mittelfeldmotor Vitus Vochatzer eine Viertelstunde vor Ende zum 1:2. Überdies hatte Lukas Riglewski eine weitere dicke Chance, die Wacker-Torwart Tom Kretzschmar in höchster Not zur Ecke klärte.

„Insgesamt war es von uns ein sehr ordentliches Spiel gegen einen starken Gegner“, fasst Heimstettens Co-Spielertrainer den Auftritt zusammen. Nur wenige Stunden nach dem Abpfiff kamen er und seine Teamkollegen erneut im Sportpark zusammen – diesmal aber in zivil und mit Reisetaschen im Gepäck. Denn für die SVH-Kicker ging es am späten Abend ins Trainingslager nach Kroatien, wo sie sich vier Tage lang den letzten Schliff vor dem Ligaauftakt am 28. Februar gegen Kottern holen wollen. Zuvor wartet freilich noch ein letzter Test auf Heimstetten – an diesem Samstag um 14 Uhr im eigenen Sportpark gegen den TSV 1860 München II.