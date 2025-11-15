Trotz 11 Ungeschlagen-Spielen:Hartpenning trennt sich von Wacco Schmid

Sebastian „Wacco“ Schmid ist nicht mehr Trainer des TSV Hartpenning. – Foto: MM

Der TSV Hartpenning und sein Trainer Sebastian „Wacco“ Schmid gehen ab sofort getrennte Wege. Zum Jahresabschluss steht damit nun die wohl überraschendste Trennung seit längerer Zeit fest.

In der Winterpause der Saison 2023/24 übernahm Schmid und führte den TSV in derselben Spielzeit auf einen soliden dritten Rang. Obwohl man im Folgejahr mit 94 Treffern die A-Klasse förmlich zerschoss, reichte es abermals nur für den unbeliebten dritten Platz. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die vor allem durch verletzungsbedingte Ausfälle in der Offensive leicht erklärbar waren, stehen die Hartpenninger aktuell auf dem vierten Tabellenrang. Mit fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze ist der TSV jedoch in Schlagdistanz. Zudem ist Hartpenning seit elf Spielen ungeschlagen und befindet sich damit in einer Aufwärtsspirale. Dennoch entschied man sich in einem persönlichen Gespräch, die Zusammenarbeit zu beenden.

„Wir haben uns zusammengesetzt, und dann haben wir uns im gemeinsamen Konsens darauf geeinigt, dass ein neuer Trainer vielleicht noch mal einen neuen Impuls setzen kann“, berichtet Schmid selbst. Obwohl diese Mitteilung für viele Verfolger der A-Klasse überraschend kam, erfolgt die finale Entscheidung bewusst. „Wir stehen wieder so da wie in den letzten Jahren und wollten einfach die Reißleine ziehen, sodass wir mit neuem Elan in die Rückrunde starten können“, meint Hartpennings Spatenleiter Hubert Betzinger. Mit dieser Entscheidung sendet der TSV ein deutliches Signal in Richtung der Konkurrenz, dass sie alles für den großen Aufstiegswunsch geben und in der Frühjahresrunde nochmal oben angreifen möchten.