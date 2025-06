Trotz 1:0-Pausenführung: Vornbach bezieht 1:4-Pleite in Erlbach

Die DJK Vornbach hat in der Sommer-Vorbereitung ihren ersten kleinen Dämpfer kassiert. Beim Bayernligsiten SV Erlbach stand für den Landesliga-Neuling am Ende ein klare 1:4-Niederlage auf der Anzeigetafel. In den ersten 45 Minuten machten die Kicker aus dem Landkreis Passau ihre Sache allerdings richtig gut. Lukas Spannbauer brachte seine Farben nach einer halben Stunde sogar mit 1:0 in Führung. Nach der Pause agierte der Favorit allerdings deutlich druckvoller und erzielte zwischen der 52. und 65. Spielminute vier Treffer, so dass am Ende ein souveräner 4:1-Heimerfolg für die Truppe von Chefanweiser Lukas Lechner zu Buche stand.