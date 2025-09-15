Trotz 1:0-Führung – Langengeisling nimmt in Gerolfing keine Punkte mit

Der FC Langengeisling verliert knapp mit 1:2 gegen den FC Gerolfing. Für das Team von Maximilian Hintermaier ist es die zweite Niederlage in Serie.

Langengeisling – Der FC Langengeisling tritt in der Fußball-Bezirksliga Nord auf der Stelle und belegt nach dem 9. Spieltag weiter den oberen Abstiegsrelegationsplatz: Nach dem Zwischenhoch mit den beiden Siegen über Kammerberg und Ober-Unterhaunstadt mussten die Geislinger am Samstag beim 1:2 in Gerolfing die zweite Niederlage in Folge kassieren.

„Wir laufen unseren Zielen hinterher, weil wir uns immer wieder das Leben selber schwermachen“, sagte Geislings Co-Trainer Douglas Wilson , der den frisch am Kreuzband operierten Spielertrainer Maximilian Hintermaier an der Seitenlinie vertrat und zunächst ein ordentliches Spiel der Gäste sah, die den Gegner weitgehend vom Tor weghalten und dabei selber auch Akzente setzen konnten.

Meist endeten die Bemühungen der Geislinger aber im letzten Drittel der Gerolfinger, weil in den Ballbesitzphasen oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Doch in der 32. Minute war es der erst 19-jährige Fabian Kohlmann, der einen Ball der Hausherren gut ablaufen konnte und aus 16 Metern zum 1:0 für die Auswärtself traf. In der Folge versäumte es Geisling, die sich nun bietenden Kontersituationen sauber auszuspielen und nachzulegen.

Nach dem Seitenwechsel stellte Gerolfings Trainer Den Lovric sein System um und ließ fortan seine Mannschaft mit zwei Spitzen agieren. Und so wurden die Angriffe der Hausherren auch gleich druckvoller. Das hätte sich kurz nach der Pause fast gerächt, als die Kette der Geislinger zu hoch stand und der gegnerische Angreifer nur durch ein Foulspiel gebremst werden konnte – den fälligen Strafstoß parierte Christian Bernhardt, der die verhinderten Stammkräfte Michael Hierl und Paul Maiberger vertrat, aber überragend (51.).

Geisling-Co-Trainer Wilson: „Sind einfach zu harmlos“

Das entmutigte die Gastgeber jedoch keineswegs, und nach einem Fehler von Kilian Kaiser in der Vorwärtsbewegung traf Max Seitle in der 52. Minute zum Ausgleich. Gerolfing ließ den Ball nun sehr gut in den eigenen Reihen zirkulieren und verhinderte so den Zugriff der Gäste, die in der 66. Minute den zweiten Treffer durch Lukas Achhammer hinnehmen mussten.

Der eingewechselte Elias Mehringer sorgte dann zwar noch mal für deutlich mehr Schwung, konnte aber auch die Wende nicht mehr herbeiführen, weil der ebenfalls eingewechselte Carlos Prados die beste FCL-Möglichkeit im zweiten Abschnitt liegen ließ. Wilson: „Wir haben zwar schon etwas unglücklich verloren und belohnen uns nicht, aber wir sind insgesamt einfach auch zu harmlos auf dem Platz und wahrscheinlich zu grün hinter den Ohren, um kontinuierlich in dieser Zockerliga zu punkten.“