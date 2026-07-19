Trotz 0:7 gegen Haching: Schwarzenfeld feiert Fußballfest Der ehemalige Bundesligist ist für den Oberpfälzer Nord-Bezirksligisten letztlich eine Nummer zu groß von Florian Würthele · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser

Jonas Leitl (Mitte) und der 1. FC Schwarzenfeld zogen sich achtbar aus der Affäre. – Foto: Tobias Meier

Erwartungsgemäß musste der 1. FC Schwarzenfeld in der ersten Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals die Segel streichen. Regionalligist SpVgg Unterhaching war am Sonntagabend dann doch eine Nummer zu groß für den Vertreter aus der Bezirksliga Nord. Immerhin eine knappe halbe Stunde konnte die Mannschaft von Coach Mathias Meßmann die Null halten. Am Ende setzte es sieben Gegentore. Und auch wenn den Hausherren der erhoffte Ehrentreffer verwehrt blieb: Es war das erwartete Fußballfest im Landkreis Schwandorf!



Eine vollbesetzte Tribüne im Schwarzenfelder Sportpark sah, wie sich die Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit tapfer wehrten und mit ihren Mitteln dagegenhielten. Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe der Bann gebrochen war. Bei einem Flachschuss von Mike Gevorgyan war FC-Keeper Stefan Seitz erstmals geschlagen. Vier Minuten später ging es erneut zu schnell für die Schwarzenfelder Hintermannschaft. Cornelius Pfeiffer drückte einen scharfen Querpass aus wenigen Metern ins Tor und stellte auf 0:2 für Unterhaching.



Ansonsten konnte sich Stefan Seitz mehrmals auszeichnen. Der Torwart des Bezirksligisten zeigte speziell im ersten Spielabschnitt eine starke Darbietung. Für Schwarzenfeld vergab Adrian Imeri die eine Riesenchance, als er alleine aufs Tor zusteuerte und den Ball mit seinem schwachen Linken vorbei setzte. Zudem flog ein Weitschuss von Timon Porcher knapp am Gästetor vorbei.





Nach dem Seitenwechsel machte der ehemalige Bundesligist, der aktuell noch ohne Cheftrainer dasteht, ernst und machte zügig den Deckel drauf. Der zur Pause eingewechselte Jeroen Krupa mit einem Doppelpack (52., 65.) sowie Bryan Beusch (59.) und Timon Obermeier (62.) machten mit ihren Toren das halbe Dutzend voll. Den Oberpfälzern waren die schwindenden Kräfte anzumerken. Schließlich musste angesichts des Tempospiels von Haching viel Laufarbeit verrichtet werden an diesem Abend. Richtung Spielende schalteten die Gäste einen Gang zurück. Moritz Müller (86.) markierte in der Schlussphase den 0:7-Endstand.



„Wir haben in der ersten Halbzeit relativ gut gespielt. Damit war ich komplett zufrieden. Klar war Haching dennoch klar besser und hatten mehr Chancen“, sprach Schwarzenfelds Übungsleiter Mathias Meßmann seinen Schützlingen nach dem Spiel ein Lob aus. Ein Sonderlob bekam Keeper Stefan Seitz ab, dem Meßmann in der ersten Halbzeit eine „überragende Torwartleistung“ bescheinigte. „Er hat Schlimmeres verhindert.“ Nach der Pause seien die Kräfte bei seiner Mannschaft dann mehr und mehr geschwunden. „Da merkt man dann den Unterschied zu einer Regionalliga-Mannschaft.“ Meßmann sprach von einem „gutes Event“ und konnte seiner Truppe keinen Vorwurf machen: „Ich bin stolz auf meine Jungs. Der Kampf war da, jeder hat alles gegeben.“



