Trotz 0:3 – FC Aldekerk ärgert Titelaspiranten SV Budberg Bezirksliga, Gruppe 4: Ordentliche Leistung gegen Aufstiegsanwärter.

Der FC Aldekerk hat zum Abschluss der Hinrunde eine erwartete Niederlage kassiert. Das Schlusslicht musste sich am Freitagabend beim weiterhin unbesiegten Titelanwärter SV Budberg mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Dennoch boten die Aldekerker dem Favoriten vor allem im ersten Durchgang Paroli. Den frühen 0:1-Rückstand in der achten Minute steckten die Gäste gut weg und kamen auch zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Die große Ausgleichschance vergab Kevin Rombs in der 22. Minute, als er mit einem Foulelfmeter am Budberger Keeper scheiterte.