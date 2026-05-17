Trotz 0:1: VfB wird B-Liga-Meister Lampertheim profitiert von ISC-Unentschieden +++ Kirschhausen noch im Abstiegskampf von Redaktion · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Leber

Bergstraße (atth/wilk/ niwa/ü). Die B-Liga spielt verrückt. Das musste nicht nur der VfB Lampertheim zur Kenntnis nehmen, der trotz seiner 0:1-Niederlage beim SV Fürth II Meister wurde (Verfolger ISC Fürth kam nur zu einem 1:1), sondern auch der VfR Bürstadt beim bitteren 2:3 im Derby gegen Eintracht II. Das führt auch dazu, dass der SV Kirschhausen im Abstiegskampf wieder in den Zittermodus zurückkehrt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt II 2 3 Abpfiff „Wir haben heute einfach keinen Sahnetag erwischt“, wollte Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, nichts beschönigen. Und dennoch war im „typischen Unentschiedenspiel“ wesentlich mehr für seine Elf drin. „Klar wissen wir alle, dass der Schwerdt von der Eintracht kicken kann. Doch es lag nicht daran, dass wir ihm kein Augenmerk geschenkt hätten, sondern an vielen individuellen Fehlern“, so Stalyga, der das kämpferische Engagement beim Gegner lobte: „Jeder hat heute für jeden gekämpft.“ Tore: 0:1, 1:2, 2:3 Schwerdt (28., 79., 90 + 6.), 1:1 Celikkan (61.), 2:2 Pelleriti (86.). – Schiedsrichter: Aktas (Bischofsheim). – Zuschauer: 120 – Bes. Vorkommnis: Armend Ramadani (VfR, 50.) verschießt Foulelfmeter. – Beste Spieler: keine/Schwerdt, Sauer.

„Wir haben uns gegen die Fürther wesentlich mehr ausgerechnet. Umso bedauerlicher ist es, dass es nur zu einem Unentschieden gereicht hatte“, resümierte SVK-Trainer Sascha Schmitt. Der fand die Leistung seiner Mannschaft eher bescheiden auch vor dem Hintergrund, dass die Fürther bei zwei individuellen Kirschhäuser Fehlern regelrecht beschenkt wurden. „Da konnten wir noch froh sein, den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt zu haben“, sagte Schmitt, der das Unentschieden letztlich als gerecht empfand. Tore: 1:0 Ghanizadeh (12., Foulelfmeter), 1:1, 1.2 Ali Hodroj (40., 54.), 2:2 Behrman (90. + 5.). – Schiedsrichter: Pektas (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Ali Hodroj.

Der FSV hat die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz gewahrt und sich wieder auf den dritten Platz geschoben. SV-Trainer Felix Dalichow ärgerte sich über ein Dejà-Vu. Denn wieder zeigte seine Elf eine ansprechende Leistung, machte teilweise das Spiel, brachte aber die Punkte nicht nach Hause. Nach der Pause „haben wir ein paar Minuten gepennt“, bedauerte der Coach. Was die „brutal effektiven“ Zotzenbacher ausnutzten. Tore: 1:0 Scott (10.), 1:1 Talinski (24.), 2:1 Scott (27.), 2:2, 2:3 Rauch (56., 57.). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

„Heute haben wir als Mannschaft einfach geschlossen gespielt und füreinander gekämpft“, freute sich Trainer Michael Schneider über den knappen Sieg gegen den Aufsteiger. Er selbst schoss in der 67. Minute auch das goldene Tor.

Großer Jubel in Gras-Ellenbach. Nicht beim TSV, der praktisch keine Chancen mehr auf den Aufstiegs-Relegationsplatz hat, sondern beim ISC. Denn der schaffte trotz des Unentschiedens den vorzeitigen Aufstieg, da der direkte Konkurrenz VfR Bürstadt patzte. In der ersten Halbzeit sah der Sportliche Leiter des TSV, Manuel Loipersberger, ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause waren die Einheimischen bessere Mannschaft. ISC-Spielertrainer Ogün Hanci zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Da aber der TSV nie aufhörte zu kämpfen, sah er das Unentschieden unterm Strich als gerecht an Tore: 0:1 Gözübüyük (40.), 1:1 Morr (75.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschloss

Tore: 0:1 Schön (38.), 0:2 Zöller (43.), 1:2 Bersch (57., Foulelfmeter), 2:2 Kögel (70.), 3:2 Walter (88.). – Schiedsrichter: Michewicz (SG Arheilgen). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.