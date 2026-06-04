Trotz 0:1 gegen Fürth: Steinbach sieht noch eine Chance Die TSG Steinbach versucht alles, muss im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Gruppenliga aber eine Niederlage gegen den SV Fürth hinnehmen. von Thomas Nikella · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz: Die TSG Steinbach (links Daniel Reimer) musste im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga eine 0:1-Niederlage gegen den SV Fürth (rechts Björn Kabel) hinnehmen. Die Steinbacher kämpfen um den Aufstieg, Fürth um den Klassenerhalt. Foto: Herbert Krämer

STEINBACH. Die TSG Steinbach verlor das Halbfinal-Hinspiel in der Relegation zur Gruppenliga gegen den SV Fürth mit 0:1 (0:1). Der Vorteil vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) liegt nun beim Gruppenliga-Vertreter, doch der Kreisoberliga-Zweite aus Steinbacher hat noch alle Chancen, die Verhältnisse umzukehren. Unwetterartige Wolkenbrüche verzögerten den Spielbeginn. Die Partie wurde live auf Echo-Online übertragen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Schade, wir besaßen in der zweiten Hälfte die besseren Chancen und müssen uns dennoch knapp geschlagen geben“, lautete das Fazit von Steinbachs Vorstand Heiko Taute. Den besseren Start aber erwischten die Gäste aus Fürth: In der 33. Minuten kam der SVF über die rechte Seite, Nicolas Schumacher kam nach einer langgezogenen Flanke an den Ball, den er direkt nahm und Steinbachs Schlussmann Luca Hamm keine Chance ließ. Aber die TSG ließ sich nie aus der Ruhe bringen, spielte diszipliniert und abgeklärt weiter, lieferte sich mit den Gästen ein temporeiches Spiel.

„In den Zweikämpfen waren wir stark, haben nur wenig zugelassen“, sagte Taute: „Die Innenverteidigung mit Fabian Lulaj und Alan Cutura sowie in der zentralen Position vor der Abwehr mit Daniel Reimer und Alexander Wassner hat gute Arbeit geleistet und Fürth unter Kontrolle gehabt.“ Seine Steinbacher sah er stark kombinieren. Gerade in der zweiten Hälfte machte die TSG viel Druck, spielte mit Filip Vlahov, Haick Gsirijan sowie Benjamin und Daniel Reimer immer wieder gefährlich in die Spitze. In der 83. Minute wäre eine Kombination auch fast belohnt worden: Özgün Güzal besaß eine hundertprozentige Chance zum Ausgleich, doch Fürths Schlussmann Sebastian Pollmann parierte glänzend. Damit war die Niederlage besiegelt.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Fürth SV Fürth TSG Steinbach Steinbach 15:00 live PUSH