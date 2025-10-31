 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
BW Dingden holt einen Punkt in Büderich.
BW Dingden holt einen Punkt in Büderich. – Foto: Arno Wirths

Trostlose Nullnummer zwischen Büderich und BW Dingden

Oberliga Niederrhein: Nach der Absage des Topspiels in Krefeld richteten sich die Augen auf das Duell zwischen dem FC Büderich und Blau-Weiß Dingden. Die wenigen Zuschauer kamen definitiv nicht auf ihre Kosten.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Das einzige Freitagsspiel bleibt somit das Duell zwischen dem FC Büderich und dem SV Blau-Weiß Dingden. Der FCB verlor vergangenen Woche noch deutlich mit 1:5 gegen die Ratinger. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter. Das bringt der 12. Spieltag:

________________

Abgesagt: KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

Heute, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Abgesagt

________________

Nullnummer zwischen FC Büderich und BW Dingden

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0
Abpfiff
+Video

Keine Tore und demnach auch keinen Sieger gab es zwischen dem FC Büderich und Blau-Weiß Dingden. Vor absolut enttäuschenden 80 Zuschauern, darunter etwa 25 aus Dingden, nahm die Partie ihren Lauf. Büderich erwischte den besseren Start, Torraumszenen blieben jedoch absolute Mangelware, sodass es ohne echte Torchance in die Halbzeitpause ging. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich quasi nichts. Büderich machte das Spiel, Dingden stand sicher in der Defensive. Einen Hallo-Wach-Moment gab es nach 73 Zeigerumdrehungen, als Büderichs Philipp Baum das Leder aus 25 Metern an die Latte zimmerte. Viel mehr passierte bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten endete ein Oberliga-Spiel, das wohl nicht lange in Erinnerung bleiben wird.

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
14:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:30live

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
14:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
14:30live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - VfB 03 Hilden

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:30

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:15

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop


________________

