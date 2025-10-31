Trostlose Nullnummer zwischen Büderich und BW Dingden

Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Das einzige Freitagsspiel bleibt somit das Duell zwischen dem FC Büderich und dem SV Blau-Weiß Dingden. Der FCB verlor vergangenen Woche noch deutlich mit 1:5 gegen die Ratinger. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter. Das bringt der 12. Spieltag:
Keine Tore und demnach auch keinen Sieger gab es zwischen dem FC Büderich und Blau-Weiß Dingden. Vor absolut enttäuschenden 80 Zuschauern, darunter etwa 25 aus Dingden, nahm die Partie ihren Lauf. Büderich erwischte den besseren Start, Torraumszenen blieben jedoch absolute Mangelware, sodass es ohne echte Torchance in die Halbzeitpause ging. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich quasi nichts. Büderich machte das Spiel, Dingden stand sicher in der Defensive. Einen Hallo-Wach-Moment gab es nach 73 Zeigerumdrehungen, als Büderichs Philipp Baum das Leder aus 25 Metern an die Latte zimmerte. Viel mehr passierte bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten endete ein Oberliga-Spiel, das wohl nicht lange in Erinnerung bleiben wird.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: