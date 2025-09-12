Trossingen vor Pflichtaufgabe, Hechingen fordert Straßberg

---





Morgen, 15:00 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen TSV Trillfingen Trillfingen 15:00 PUSH



Wurmlingen setzte mit dem 2:1 in Gruol ein Ausrufezeichen und kletterte auf Rang 10. Trillfingen kassierte beim 3:4 gegen Dotternhausen die zweite Saisonniederlage, steht mit sieben Punkten aber weiter knapp vor Wurmlingen. Beide Mannschaften wollen den dritten Saisonsieg holen.

---



Dotternhausen erkämpfte sich mit dem 4:3 in Trillfingen einen wichtigen Auswärtssieg und hat nun acht Zähler. Hardt/Lauterbach kam mit einem 4:0 über Grosselfingen zu einem Befreiungsschlag. Beide Teams haben Rückenwind, wobei Dotternhausen den Heimvorteil nutzen möchte, um den Sprung in die das obere Tabellendrittel zu schaffen.

---



Grosselfingen kassierte mit dem 0:4 in Hardt die dritte Niederlage und steckt mit einem Punkt weiter tief unten. Bubsheim setzte sich mit 4:1 gegen Schramberg durch und kletterte mit neun Punkten auf Platz fünf. Alles deutet auf eine klare Rollenverteilung zugunsten der Gäste hin.

---



Schramberg unterlag in Bubsheim mit 1:4 und bleibt punktloses Schlusslicht mit der schwächsten Abwehr der Liga. Winzeln gelang mit dem 5:2 gegen Hechingen ein Befreiungsschlag und hat nun fünf Zähler auf dem Konto. Für die Gastgeber wäre ein Dreier enorm wichtig um den letzten Platz zu verlassen.

---



Hechingen musste beim 2:5 in Winzeln die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, bleibt aber mit neun Punkten auf Platz sechs. Straßberg,

--- Hechingen musste beim 2:5 in Winzeln die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, bleibt aber mit neun Punkten auf Platz sechs. Straßberg, das mit Jan Ferdinand einen Regionalliga-Spieler kurzfristig verpflichtet hat , präsentierte sich beim 7:0 gegen Kolbingen in bestechender Form und ist mit 13 Punkten Zweiter. Für Straßberg geht es darum am Tabellenführer dran zu bleiben, während Hechingen wieder punkten möchte.---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen TSV Frommern Frommern 15:00 PUSH



Kolbingen kassierte mit dem 0:7 in Straßberg die nächste klare Niederlage und bleibt bei drei Punkten im Tabellenkeller. Frommern verlor mit 0:2 gegen Tabellenführer Trossingen und steht mit fünf auf Platz 13. Beide brauchen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.

---



Trossingen gewann in Frommern mit 2:0 und führt mit 15 Punkten weiterhin makellos die Tabelle an. Ebingen kassierte beim 3:5 gegen Bösingen die vierte Niederlage in Serie und bleibt ohne Punkt. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: der ungeschlagene Spitzenreiter trifft auf den Vorletzten.

---



Bösingen feierte mit dem 5:3 in Ebingen den ersten Saisonsieg und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Deißlingen holte 2:2 gegen Laufen/Eyach nur einen Punkt, rangiert mit elf Punkten aber weiter auf Platz drei. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die Tabellenführer Trossingen auf den Fersen bleiben wollen.

---





