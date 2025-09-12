 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Trossingen vor Pflichtaufgabe, Hechingen fordert Straßberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 6. Spieltags 

Der SV Wurmlingen empfängt nach dem Auswärtssieg in Gruol den TSV Trillfingen. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II trifft zuhause auf Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen. Der SV Dotternhausen bekommt es mit der SG FC Hardt/Lauterbach zu tun. Der FC Grosselfingen empfängt den formstarken SV Bubsheim. Die SG Schramberg/SV Sulgen hofft im Heimspiel gegen den SV Winzeln auf den ersten Punkt. Aufsteiger FC Hechingen misst sich mit dem Tabellenzweiten TSV Straßberg. Der SV Kolbingen trifft im Duell der Kellerkinder auf den TSV Frommern. Tabellenführer Spvgg 06 Trossingen hat den Aufsteiger FV Rot-Weiß Ebingen zu Gast.

Wurmlingen setzte mit dem 2:1 in Gruol ein Ausrufezeichen und kletterte auf Rang 10. Trillfingen kassierte beim 3:4 gegen Dotternhausen die zweite Saisonniederlage, steht mit sieben Punkten aber weiter knapp vor Wurmlingen. Beide Mannschaften wollen den dritten Saisonsieg holen.
Dotternhausen erkämpfte sich mit dem 4:3 in Trillfingen einen wichtigen Auswärtssieg und hat nun acht Zähler. Hardt/Lauterbach kam mit einem 4:0 über Grosselfingen zu einem Befreiungsschlag. Beide Teams haben Rückenwind, wobei Dotternhausen den Heimvorteil nutzen möchte, um den Sprung in die das obere Tabellendrittel zu schaffen.
Grosselfingen kassierte mit dem 0:4 in Hardt die dritte Niederlage und steckt mit einem Punkt weiter tief unten. Bubsheim setzte sich mit 4:1 gegen Schramberg durch und kletterte mit neun Punkten auf Platz fünf. Alles deutet auf eine klare Rollenverteilung zugunsten der Gäste hin.
Schramberg unterlag in Bubsheim mit 1:4 und bleibt punktloses Schlusslicht mit der schwächsten Abwehr der Liga. Winzeln gelang mit dem 5:2 gegen Hechingen ein Befreiungsschlag und hat nun fünf Zähler auf dem Konto. Für die Gastgeber wäre ein Dreier enorm wichtig um den letzten Platz zu verlassen.
Hechingen musste beim 2:5 in Winzeln die zweite Niederlage in Folge hinnehmen, bleibt aber mit neun Punkten auf Platz sechs. Straßberg, das mit Jan Ferdinand einen Regionalliga-Spieler kurzfristig verpflichtet hat, präsentierte sich beim 7:0 gegen Kolbingen in bestechender Form und ist mit 13 Punkten Zweiter. Für Straßberg geht es darum am Tabellenführer dran zu bleiben, während Hechingen wieder punkten möchte.
Kolbingen kassierte mit dem 0:7 in Straßberg die nächste klare Niederlage und bleibt bei drei Punkten im Tabellenkeller. Frommern verlor mit 0:2 gegen Tabellenführer Trossingen und steht mit fünf auf Platz 13. Beide brauchen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.
Trossingen gewann in Frommern mit 2:0 und führt mit 15 Punkten weiterhin makellos die Tabelle an. Ebingen kassierte beim 3:5 gegen Bösingen die vierte Niederlage in Serie und bleibt ohne Punkt. Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: der ungeschlagene Spitzenreiter trifft auf den Vorletzten.
Bösingen feierte mit dem 5:3 in Ebingen den ersten Saisonsieg und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Deißlingen holte 2:2 gegen Laufen/Eyach nur einen Punkt, rangiert mit elf Punkten aber weiter auf Platz drei. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die Tabellenführer Trossingen auf den Fersen bleiben wollen.
