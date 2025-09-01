Trossingen und Hechingen makellos – Trillfingen feiert Kantersieg

---





Frommern stellte durch Lukas Foelsch in der 7. Minute und Anthony Ciavola in der 20. Minute früh auf 2:0. Zwar verkürzte Tobias Mei in der 86. Minute per Foulelfmeter, doch für Bösingen blieb es bei der dritten sieglosen Partie. Frommern steht nun mit fünf Punkten auf Rang sieben, Bösingen verharrt mit einem Zähler im Tabellenkeller. ---

Trillfingen nutzte seine Offensivstärke konsequent: David Kleinfeld traf in der 4. und 65. Minute, Fabian Heller in der 21. und 51. Minute, Fabian Wütz in der 49. Minute, Niklas Neher in der 55. Minute sowie Rico Wentsch in der 62. Minute. Mit nun 13 Saisontoren und sechs Punkten schiebt sich Trillfingen auf Rang fünf. Schramberg kassierte die dritte Niederlage, hat bereits 20 Gegentore und bleibt Letzter. ---

Fabio Müller brachte Gruol in der 7. Minute in Führung, ehe Marko Blazevic in der 23. Minute ausglich. Nach der Roten Karte für Yannik Oesterle in der 26. Minute wegen Notbremse erzielten Heiko Belser (37.) und erneut Müller (81.) die entscheidenden Treffer. Gruol rangiert mit sechs Punkten auf Rang sechs, Grosselfingen bleibt punktlos auf Platz 16. ---

Sedric Colin Podnar brachte Deißlingen in der 46. Minute in Führung, doch Fabian Zirkel glich in der 57. Minute für Dotternhausen aus. Deißlingen bleibt mit sieben Punkten Dritter, Dotternhausen reiht sich mit vier Zählern auf Platz acht ein. Für beide Mannschaften war es das erste Unentschieden der Saison. ---

Maximilian Mayer (15.) und Noah Viani (27., 66.) sorgten für die Führung der Gäste, während Marcel Kosic in der 51. Minute und Mawia Issa in der 90.+2 für Ebingen trafen. Wurmlingen feierte den ersten Sieg und steht mit vier Punkten im Mittelfeld. Aufsteiger Ebingen bleibt nach zwei Spielen ohne Zähler auf Rang 15. ---

Die Spvgg 06 Trossingen siegte dank Toren von Justin Blessing in der 11. Minute, Dean Savic in der 38. Minute, John Hankins in der 58. Minute und Aykut Tütüneken in der 86. Minute. Für den TSV Laufen/Eyach traf Felix Steinmetz in der 45. und 69. Minute doppelt. Mit diesem 4:2 behauptet Trossingen ungeschlagen die Tabellenführung, Laufen/Eyach bleibt mit vier Punkten auf Platz neun. ---

Der SV Winzeln trotzte dem Favoriten ein Remis ab, nachdem Adrian Heim in der 52. Minute und Simon Gaus in der 85. Minute trafen. Der TSV Straßberg lag zweimal in Führung durch Elias Göz in der 19. Minute und Marius Plankenhorn in der 60. Minute, musste sich aber mit dem 2:2 zufriedengeben. Winzeln belegt mit zwei Punkten Platz 13, Straßberg rangiert mit sieben Zählern auf Rang vier. ---

Ein Eigentor von Maximilian Amann (38.) brachte Bubsheim in Front, Lukas Hipp glich in der 55. Minute für Kolbingen aus. Daniel Geisel sorgte in der 81. Minute für den Heimsieg. Bubsheim klettert mit drei Punkten auf Platz 11, Kolbingen bleibt mit ebenfalls drei Zählern einen Platz dahinter. ---

Die SGM Hardt/Lauterbach verlor auch das dritte Spiel, diesmal durch den späten Treffer von Joso Zupan in der 90.+2 Minute für den FC Hechingen. Der Aufsteiger feierte damit den dritten Sieg in Serie und bleibt mit neun Punkten Zweiter hinter Trossingen. Hardt/Lauterbach steht mit null Punkten am auf Platz 17.