Trossingen reist nach Deißlingen – Straßberg empfängt SG Schramberg

---







Frommern erkämpfte sich zuletzt ein spätes 1:1 in Kolbingen und steht mit sechs Punkten auf Platz 12. Ebingen kam in Trossingen mit 0:5 unter die Räder und bleibt punktloses Schlusslicht. Für beide ist es ein richtungsweisendes Duell im Abstiegskampf.

---



Hardt/Lauterbach nahm beim 2:2 in Dotternhausen einen Punkt mit und steht bei sieben Zählern. Wurmlingen unterlag Trillfingen mit 2:7 und hat dieselbe Punktzahl. Im direkten Duell geht es darum, nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

---

Spieltext Trillfingen - Laufen/Eyach

Trillfingen zeigte sich beim 7:2 in Wurmlingen torhungrig und hat nun 10 Punkte auf dem Konto. Laufen/Eyach setzte sich mit 3:1 gegen Gruol durch und hält als Aufsteiger starke elf Zähler. Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld und wollen weiter dran bleiben.

---



Bösingen unterlag zuletzt Deißlingen mit 1:3 und steht mit vier Punkten im Tabellenkeller. Gruol verlor mit 1:3 in Laufen/Eyach und steht mit sieben Zählern auf Platz neun. Beide Mannschaften wollen den Negativtrend durchbrechen.

---



Deißlingen gewann mit 3:1 in Bösingen und steht mit 14 Punkten weiter in der Spitzengruppe. Trossingen setzte sich souverän mit 5:0 gegen Ebingen durch und führt die Tabelle makellos an. Es ist das Topspiel des Spieltags, bei dem die Hausherren den Spitzenreiter ins Wanken bringen wollen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen FC Hechingen Hechingen 15:00 PUSH



Kolbingen erkämpfte gegen Frommern ein 1:1 und sammelte damit den vierten Punkt. Hechingen unterlag zu Hause Straßberg mit 0:3 und fiel ins Mittelfeld zurück. Für Kolbingen zählt jeder Zähler im Abstiegskampf, Hechingen will wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte finden.

---



Straßberg siegte souverän mit 3:0 in Hechingen und bleibt mit 16 Punkten auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Schramberg verlor mit 1:2 in Winzeln und steckt mit drei Punkten weiter tief im Keller. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

---



Winzeln feierte mit dem 2:1 gegen Schramberg den ersten Saisonsieg und hat nun fünf Zähler. Grosselfingen überraschte mit einem 3:1 gegen Bubsheim und kletterte auf vier Punkte. Beide Mannschaften wollen den Aufwärtstrend bestätigen und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen.

---



Bubsheim unterlag etwas überraschend in Grosselfingen mit 1:3, blieb aber mit neun Punkten auf Platz sechs. Dotternhausen spielte 2:2 gegen Hardt/Lauterbach und sammelte damit den neunten Punkt. Das Duell zweier direkter Tabellennachbarn verspricht Spannung.





