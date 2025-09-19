 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Trossingen reist nach Deißlingen – Straßberg empfängt SG Schramberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 7. Spieltags 

Die SGM Bösingen II/Beffendorf II eröffnet den Spieltag mit dem Heimspiel gegen die SGM Gruol/Erlaheim. Der TSV Frommern trifft auf den noch punktlosen FV Rot-Weiß Ebingen. Die SG Hardt/Lauterbach empfängt den SV Wurmlingen. Der TSV Trillfingen misst sich mit dem TSV Laufen/Eyach. Der SV Kolbingen will gegen Aufsteiger FC Hechingen punkten. Der TSV Straßberg empfängt die SG Schramberg/Sulgen. Der SV Winzeln trifft auf den FC Grosselfingen. Im Verfolgerduell empfängt der SV Bubsheim den SV Dotternhausen. Zum Topspiel kommt es in Deißlingen, wo die heimische SGM den Spitzenreiter Spvgg 06 Trossingen herausfordert.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Frommern erkämpfte sich zuletzt ein spätes 1:1 in Kolbingen und steht mit sechs Punkten auf Platz 12. Ebingen kam in Trossingen mit 0:5 unter die Räder und bleibt punktloses Schlusslicht. Für beide ist es ein richtungsweisendes Duell im Abstiegskampf.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:00

Hardt/Lauterbach nahm beim 2:2 in Dotternhausen einen Punkt mit und steht bei sieben Zählern. Wurmlingen unterlag Trillfingen mit 2:7 und hat dieselbe Punktzahl. Im direkten Duell geht es darum, nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00
Spieltext Trillfingen - Laufen/Eyach
Trillfingen zeigte sich beim 7:2 in Wurmlingen torhungrig und hat nun 10 Punkte auf dem Konto. Laufen/Eyach setzte sich mit 3:1 gegen Gruol durch und hält als Aufsteiger starke elf Zähler. Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld und wollen weiter dran bleiben.
---

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
13:00live

Bösingen unterlag zuletzt Deißlingen mit 1:3 und steht mit vier Punkten im Tabellenkeller. Gruol verlor mit 1:3 in Laufen/Eyach und steht mit sieben Zählern auf Platz neun. Beide Mannschaften wollen den Negativtrend durchbrechen.
---

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:30

Deißlingen gewann mit 3:1 in Bösingen und steht mit 14 Punkten weiter in der Spitzengruppe. Trossingen setzte sich souverän mit 5:0 gegen Ebingen durch und führt die Tabelle makellos an. Es ist das Topspiel des Spieltags, bei dem die Hausherren den Spitzenreiter ins Wanken bringen wollen.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Kolbingen erkämpfte gegen Frommern ein 1:1 und sammelte damit den vierten Punkt. Hechingen unterlag zu Hause Straßberg mit 0:3 und fiel ins Mittelfeld zurück. Für Kolbingen zählt jeder Zähler im Abstiegskampf, Hechingen will wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte finden.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00

Straßberg siegte souverän mit 3:0 in Hechingen und bleibt mit 16 Punkten auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Schramberg verlor mit 1:2 in Winzeln und steckt mit drei Punkten weiter tief im Keller. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00

Winzeln feierte mit dem 2:1 gegen Schramberg den ersten Saisonsieg und hat nun fünf Zähler. Grosselfingen überraschte mit einem 3:1 gegen Bubsheim und kletterte auf vier Punkte. Beide Mannschaften wollen den Aufwärtstrend bestätigen und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen.
---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:00

Bubsheim unterlag etwas überraschend in Grosselfingen mit 1:3, blieb aber mit neun Punkten auf Platz sechs. Dotternhausen spielte 2:2 gegen Hardt/Lauterbach und sammelte damit den neunten Punkt. Das Duell zweier direkter Tabellennachbarn verspricht Spannung.


Matthias KloosAutor