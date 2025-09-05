 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Trossingen reist nach Bösingen, Hechingen will Serie fortsetzen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 4. Spieltags 

Die Spvgg 06 Trossingen will ihre makellose Bilanz in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II verteidigen. Verfolger FC Hechingen empfängt den SV Bubsheim und hofft auf den vierten Sieg im vierten Spiel. Im Kellerduell treffen die sieglosen Teams SG Schramberg/SV Sulgen und SG FC Hardt/Lauterbach direkt aufeinander. Zudem kommt es zum Duell der Landesliga-Absteiger TSV Straßberg und TSV Frommern.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
15:00

Wurmlingen feierte zuletzt beim 3:2 in Ebingen den ersten Saisonsieg und hat vier Punkte auf dem Konto. Deißlingen gab beim 1:1 gegen Dotternhausen erstmals Punkte ab und steht mit sieben Zählern auf Rang drei. Für die Gäste geht es darum, den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:00live

Dotternhausen erkämpfte in Deißlingen ein 1:1 und liegt mit vier Punkten auf Platz acht. Gruol besiegte Grosselfingen mit 3:1 und kletterte auf Rang sechs mit sechs Zählern. Beide Teams wollen sich in der Verfolgergruppe festsetzen.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Grosselfingen hat nach zwei Niederlagen und null Punkten einen Fehlstart hingelegt. Trillfingen feierte beim 7:0 gegen Schramberg ein Torfestival und steht mit sechs Punkten auf Rang fünf. Alles spricht für die Gäste, die ihre Position in der Spitzengruppe festigen wollen.
---

Morgen, 17:15 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
17:15

Beide Mannschaften haben ihre bisherigen drei Spiele verloren und stehen mit null Punkten am Tabellenende. Schramberg stellt mit 20 Gegentreffern die schwächste Defensive, Hardt erzielte bislang erst zwei Tore. Nur der Sieger dieser Partie kann sich aus der Abstiegszone befreien.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:00

Hechingen gewann in Hardt mit 1:0 und steht mit neun Punkten als Tabellenzweiter makellos da. Bubsheim setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen Kolbingen durch und hat drei Punkte auf dem Konto. Für Hechingen geht es darum, die Serie fortzusetzen, für Bubsheim um den Anschluss ans Mittelfeld.
---

Mi., 22.10.2025, 18:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
18:30

Kolbingen kassierte in Bubsheim eine 1:2-Niederlage und hat drei Punkte auf dem Konto. Winzeln trotzte Straßberg ein 2:2 ab und steht mit zwei Punkten aus zwei Spielen stabiler da. In diesem Spiel geht es für beide darum, sich von den Abstiegsplätzen zu lösen.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00
Spieltext TSV Straßbe. - Frommern
Straßberg kam in Winzeln nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt mit sieben Punkten aber in der Spitzengruppe. Frommern feierte mit dem 2:1 in Bösingen den ersten Saisonsieg und rangiert mit fünf Punkten iauf Platz sieben. Das Duell zweier Landesliga-Absteiger verspricht Brisanz und enge Zweikämpfe.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Bösingen unterlag zuletzt Frommern knapp mit 1:2 und steckt mit nur einem Punkt auf Rang 14 fest. Trossingen setzte sich mit 4:2 gegen Laufen/Eyach durch und führt die Liga mit neun Punkten an. Für die Gastgeber ist es die schwerstmögliche Aufgabe, während Trossingen die Tabellenführung verteidigen will.
---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Laufen/Eyach verlor in Trossingen mit 2:4, steht mit vier Punkten au Platz neuen. Ebingen wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Bezirksliga-Zähler. Für den Aufsteiger wird es ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.


