Trossingen reist nach Bösingen, Hechingen will Serie fortsetzen

---







Wurmlingen feierte zuletzt beim 3:2 in Ebingen den ersten Saisonsieg und hat vier Punkte auf dem Konto. Deißlingen gab beim 1:1 gegen Dotternhausen erstmals Punkte ab und steht mit sieben Zählern auf Rang drei. Für die Gäste geht es darum, den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten.

---



Dotternhausen erkämpfte in Deißlingen ein 1:1 und liegt mit vier Punkten auf Platz acht. Gruol besiegte Grosselfingen mit 3:1 und kletterte auf Rang sechs mit sechs Zählern. Beide Teams wollen sich in der Verfolgergruppe festsetzen.

---



Grosselfingen hat nach zwei Niederlagen und null Punkten einen Fehlstart hingelegt. Trillfingen feierte beim 7:0 gegen Schramberg ein Torfestival und steht mit sechs Punkten auf Rang fünf. Alles spricht für die Gäste, die ihre Position in der Spitzengruppe festigen wollen.

---



Beide Mannschaften haben ihre bisherigen drei Spiele verloren und stehen mit null Punkten am Tabellenende. Schramberg stellt mit 20 Gegentreffern die schwächste Defensive, Hardt erzielte bislang erst zwei Tore. Nur der Sieger dieser Partie kann sich aus der Abstiegszone befreien.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Hechingen Hechingen SV Bubsheim SV Bubsheim 15:00 PUSH



Hechingen gewann in Hardt mit 1:0 und steht mit neun Punkten als Tabellenzweiter makellos da. Bubsheim setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen Kolbingen durch und hat drei Punkte auf dem Konto. Für Hechingen geht es darum, die Serie fortzusetzen, für Bubsheim um den Anschluss ans Mittelfeld.

---

Mi., 22.10.2025, 18:30 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen SV Winzeln SV Winzeln 18:30 PUSH



Kolbingen kassierte in Bubsheim eine 1:2-Niederlage und hat drei Punkte auf dem Konto. Winzeln trotzte Straßberg ein 2:2 ab und steht mit zwei Punkten aus zwei Spielen stabiler da. In diesem Spiel geht es für beide darum, sich von den Abstiegsplätzen zu lösen.

---

Spieltext TSV Straßbe. - Frommern

Straßberg kam in Winzeln nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt mit sieben Punkten aber in der Spitzengruppe. Frommern feierte mit dem 2:1 in Bösingen den ersten Saisonsieg und rangiert mit fünf Punkten iauf Platz sieben. Das Duell zweier Landesliga-Absteiger verspricht Brisanz und enge Zweikämpfe.

---



Bösingen unterlag zuletzt Frommern knapp mit 1:2 und steckt mit nur einem Punkt auf Rang 14 fest. Trossingen setzte sich mit 4:2 gegen Laufen/Eyach durch und führt die Liga mit neun Punkten an. Für die Gastgeber ist es die schwerstmögliche Aufgabe, während Trossingen die Tabellenführung verteidigen will.

---



Laufen/Eyach verlor in Trossingen mit 2:4, steht mit vier Punkten au Platz neuen. Ebingen wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Bezirksliga-Zähler. Für den Aufsteiger wird es ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.





