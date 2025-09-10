 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Trossingen gastiert in Frommern, Deißlingen empfängt Laufen/Eyach

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 5. Spieltags 

Spitzenreiter Spvgg 06 Trossingen will seine makellose Serie in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern am morgigen Donnerstag beim TSV Frommern fortsetzen. Verfolger SGM Deißlingen/Lauffen trifft im Topspiel auf den starken Aufsteiger TSV Laufen/Eyach. Der FC Hechingen reist nach Winzeln und will nach der ersten Niederlage zurück in die Erfolgsspur. Im Tabellenkeller hoffen Ebingen, Bösingen II/Beffendorf II, Schramberg und Hardt/Lauterbach auf dringend benötigte Punkte.

---

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
19:00

Frommern verlor mit 0:3 in Straßberg und steht mit fünf Punkten auf Platz 10. Trossingen siegte mit 3:1 in Bösingen und verteidigte die makellose Bilanz von zwölf Punkten. Die Spvgg möchte die Tabellenführung weiter auszubauen, während Frommern eine Überraschung braucht.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
19:00

Hardt/Lauterbach holte mit dem 3:1 in Schramberg die ersten Punkte und gab die Rote Laterne ab. Grosselfingen rettete gegen Trillfingen mit einem späten Tor ein 2:2 und steht nun bei einem Zähler. Beide Teams stehen im unteren Tabellenfeld und benötigen weitere Punkte für den Klassenerhalt.
---

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
18:00

Trillfingen blieb zuletzt beim 2:2 in Grosselfingen ohne Sieg, steht mit sieben Punkten aber weiterhin in Reichweite der Spitzengruppe. Dotternhausen erkämpfte ein 1:1 gegen Gruol/Erlaheim und liegt mit fünf Zählern knapp dahinter. Beide Teams wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
19:00live

Gruol/Erlaheim spielte 1:1 in Dotternhausen und liegt mit sieben Punkten auf Rang sieben. Wurmlingen kam zuhause mit 1:7 gegen Deißlingen unter die Räder und steckt mit vier Zählern auf Platz 11 Für Gruol geht es um den Sprung ins obere Drittel, Wurmlingen will Wiedergutmachung.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
19:00

Deißlingen untermauerte mit dem 7:1 in Wurmlingen seine Offensivstärke und ist mit zehn Punkten Zweiter. Laufen/Eyach siegte mit 1:0 gegen Ebingen und schob sich ebenfalls auf zehn Zähler. Es ist das direkte Duell zweier Spitzenmannschaften, die Tagesform könnte hier den Ausschlag geben.
---

Morgen, 18:30 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
18:30

Ebingen verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Laufen/Eyach und bleibt punktlos auf Rang 17. Bösingen II/Beffendorf II unterlag Tabellenführer Trossingen mit 1:3 und hat ebenfalls nur einen Punkt. Im direkten Kellerduell zählt für beide nur ein Sieg.
---

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
19:00

Straßberg setzte sich souverän mit 3:0 gegen Frommern durch und ist mit zehn Punkten Dritter. Kolbingen musste beim 1:2 in Bubsheim die zweite Niederlage hinnehmen und steht bei drei Punkten. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.
---

Morgen, 18:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
18:00

Winzeln holte bislang zwei Remis und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Hechingen kassierte mit dem 1:5 gegen Bubsheim die erste Niederlage, bleibt aber mit neun Punkten auf Rang fünf. Für die Gastgeber geht darum den Tabellenkeller zu verlassen, für Hechingen um den Anschluss an die Spitzegruppe.
---

Morgen, 19:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
19:00

Bubsheim feierte mit dem 5:1 in Hechingen einen klaren Auswärtssieg und kletterte mit sechs Punkten auf Rang acht. Schramberg unterlag im Kellerduell Hardt mit 1:3 und bleibt punktloses Schlusslicht. Die Rollen sind klar verteilt: Bubsheim will oben anklopfen, Schramberg will den letzten Platz verlassen.



