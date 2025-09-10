Trossingen gastiert in Frommern, Deißlingen empfängt Laufen/Eyach

---





Morgen, 19:00 Uhr TSV Frommern Frommern Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen



Frommern verlor mit 0:3 in Straßberg und steht mit fünf Punkten auf Platz 10. Trossingen siegte mit 3:1 in Bösingen und verteidigte die makellose Bilanz von zwölf Punkten. Die Spvgg möchte die Tabellenführung weiter auszubauen, während Frommern eine Überraschung braucht.

Hardt/Lauterbach holte mit dem 3:1 in Schramberg die ersten Punkte und gab die Rote Laterne ab. Grosselfingen rettete gegen Trillfingen mit einem späten Tor ein 2:2 und steht nun bei einem Zähler. Beide Teams stehen im unteren Tabellenfeld und benötigen weitere Punkte für den Klassenerhalt.

Trillfingen blieb zuletzt beim 2:2 in Grosselfingen ohne Sieg, steht mit sieben Punkten aber weiterhin in Reichweite der Spitzengruppe. Dotternhausen erkämpfte ein 1:1 gegen Gruol/Erlaheim und liegt mit fünf Zählern knapp dahinter. Beide Teams wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.

Gruol/Erlaheim spielte 1:1 in Dotternhausen und liegt mit sieben Punkten auf Rang sieben. Wurmlingen kam zuhause mit 1:7 gegen Deißlingen unter die Räder und steckt mit vier Zählern auf Platz 11 Für Gruol geht es um den Sprung ins obere Drittel, Wurmlingen will Wiedergutmachung.

Deißlingen untermauerte mit dem 7:1 in Wurmlingen seine Offensivstärke und ist mit zehn Punkten Zweiter. Laufen/Eyach siegte mit 1:0 gegen Ebingen und schob sich ebenfalls auf zehn Zähler. Es ist das direkte Duell zweier Spitzenmannschaften, die Tagesform könnte hier den Ausschlag geben.

Ebingen verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Laufen/Eyach und bleibt punktlos auf Rang 17. Bösingen II/Beffendorf II unterlag Tabellenführer Trossingen mit 1:3 und hat ebenfalls nur einen Punkt. Im direkten Kellerduell zählt für beide nur ein Sieg.

Straßberg setzte sich souverän mit 3:0 gegen Frommern durch und ist mit zehn Punkten Dritter. Kolbingen musste beim 1:2 in Bubsheim die zweite Niederlage hinnehmen und steht bei drei Punkten. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

Morgen, 18:00 Uhr SV Winzeln SV Winzeln FC Hechingen Hechingen



Winzeln holte bislang zwei Remis und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Hechingen kassierte mit dem 1:5 gegen Bubsheim die erste Niederlage, bleibt aber mit neun Punkten auf Rang fünf. Für die Gastgeber geht darum den Tabellenkeller zu verlassen, für Hechingen um den Anschluss an die Spitzegruppe.

