Allgemeines
Trossingen empfängt Dotternhausen, Hardt trifft auf Straßberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 1. Spieltags 

Die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern startet am Sonntag in eine Saison voller neuer Gesichter. Zum Auftakt trifft die SGM Bösingen II/Beffendorf II auf den SV Wurmlingen. Der Absteiger TSV Frommern empfängt den Aufsteiger TSV Laufen/Eyach, während die SGM Hardt/Lauterbach gegen den Landesliga-Absteiger TSV Straßberg gefordert ist. Der TSV Trillfingen will gegen den ambitionierten Neuling SV Kolbingen gleich ein Zeichen setzen. Die SGM Deißlingen/Lauffen peilt gegen die SG Schramberg/SV Sulgen einen Heimsieg an. Die Spvgg 06 Trossingen bekommt es mit dem Absteiger SV Dotternhausen zu tun. Im letzten Spiel des Tages trifft die SGM SV Gruol/SV Erlaheim auf den Kreisliga-A-Meister FC Hechingen.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00

Der Absteiger aus der Landesliga, TSV Frommern, möchte mit einem Heimsieg die Mission Wiederaufstieg einleiten. Mit dem TSV Laufen/Eyach reist ein Relegationssieger der Kreisliga A an, der in der neuen Liga zunächst Stabilität sucht. Die Erfahrung spricht für Frommern, doch Aufsteiger sind am ersten Spieltag oft schwer einzuschätzen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Die neu formierte SGM Hardt/Lauterbach (der FV 09 Kicker Lauterbach ist Meister der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern) möchte in der Bezirksliga gleich Fuß fassen. Mit dem TSV Straßberg wartet allerdings ein starker Gegner, der nach dem Landesliga-Abstieg sofort wieder in die obere Tabellenhälfte strebt.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Der TSV Trillfingen möchte nach Rang zehn im Vorjahr einen guten Start erwischen und sich gleich die ersten drei Punkten sichern. Aufsteiger SV Kolbingen kommt mit dem Selbstvertrauen eines Kreisliga-A-Meisters und will den Favoriten ärgern.
---

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
16:00live

Die SGM Gruol/Erlaheim, im Vorjahr Fünfter, will an ihre starke Saison anknüpfen. Mit dem FC Hechingen kommt ein ambitionierter Aufsteiger, der als Kreisliga-A2-Meister nun zeigen möchte, dass er auch in der Bezirksliga mithalten kann.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00

Der Vizemeister der Bezirksliga Staffel 2 dürfte auch in der neuen Spielzeit ein Kandidat für die vorderen Plätze sein und möchte dementsprechend erfolgreich starten. Mit der SG Schramberg/SV Sulgen gastiert jedoch ein Gegner, der im Vorjahr auf Platz 8 landete und für Überraschungen sorgen kann.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:00

Mit Platz sechs und sieben lagen beide Mannschaften in der Vorsaison dicht beieinander. Die Spvgg 06 Trossingen möchte den Heimvorteil nutzen, um gleich ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Der SV Dotternhausen spielte in der vergangenen Spielzeit ein gute Rückrunde und möchte daran anknüpfen.
---

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
13:00

Die Gastgeber wollen nach Rang elf in der Vorsaison einen stabilen Start hinlegen und dabei ihre Heimstärke ausspielen. Für den SV Wurmlingen war der Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit mit Rang 12 ein großer Erfolg, in der zweiten Bezirksligasaison möchte der SV gleich zum Auftakt wichtige Punkt holen.





