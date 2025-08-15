Trossingen empfängt Dotternhausen, Hardt trifft auf Straßberg

---







Der Absteiger aus der Landesliga, TSV Frommern, möchte mit einem Heimsieg die Mission Wiederaufstieg einleiten. Mit dem TSV Laufen/Eyach reist ein Relegationssieger der Kreisliga A an, der in der neuen Liga zunächst Stabilität sucht. Die Erfahrung spricht für Frommern, doch Aufsteiger sind am ersten Spieltag oft schwer einzuschätzen.

Die neu formierte SGM Hardt/Lauterbach (der FV 09 Kicker Lauterbach ist Meister der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern) möchte in der Bezirksliga gleich Fuß fassen. Mit dem TSV Straßberg wartet allerdings ein starker Gegner, der nach dem Landesliga-Abstieg sofort wieder in die obere Tabellenhälfte strebt.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Trillfingen - SV Kolbingen



Der TSV Trillfingen möchte nach Rang zehn im Vorjahr einen guten Start erwischen und sich gleich die ersten drei Punkten sichern. Aufsteiger SV Kolbingen kommt mit dem Selbstvertrauen eines Kreisliga-A-Meisters und will den Favoriten ärgern.

Die SGM Gruol/Erlaheim, im Vorjahr Fünfter, will an ihre starke Saison anknüpfen. Mit dem FC Hechingen kommt ein ambitionierter Aufsteiger, der als Kreisliga-A2-Meister nun zeigen möchte, dass er auch in der Bezirksliga mithalten kann.

Der Vizemeister der Bezirksliga Staffel 2 dürfte auch in der neuen Spielzeit ein Kandidat für die vorderen Plätze sein und möchte dementsprechend erfolgreich starten. Mit der SG Schramberg/SV Sulgen gastiert jedoch ein Gegner, der im Vorjahr auf Platz 8 landete und für Überraschungen sorgen kann.

Mit Platz sechs und sieben lagen beide Mannschaften in der Vorsaison dicht beieinander. Die Spvgg 06 Trossingen möchte den Heimvorteil nutzen, um gleich ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Der SV Dotternhausen spielte in der vergangenen Spielzeit ein gute Rückrunde und möchte daran anknüpfen.

Die Gastgeber wollen nach Rang elf in der Vorsaison einen stabilen Start hinlegen und dabei ihre Heimstärke ausspielen. Für den SV Wurmlingen war der Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit mit Rang 12 ein großer Erfolg, in der zweiten Bezirksligasaison möchte der SV gleich zum Auftakt wichtige Punkt holen.













