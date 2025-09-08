Trossingen bleibt makellos, SV Bubsheim feiert Coup in Hechingen

---







Robin Schumpp eröffnete mit Treffern in der 3., 25. und 67. Minute den Torreigen, dazu trafen Renato Vieira Silva (3.), Tom Ritzel (8., 42.), Maurice Roth (45.), ehe Nico Marks in der 78. Minute den Ehrentreffer erzielte. Tom Schmid sah in der 35. Minute die Rote Karte für Wurmlingen. Deißlingen festigt mit zehn Punkten Rang zwei, Wurmlingen bleibt mit vier Zählern auf Rang 11.

Kevin Bosch traf früh in der 8. Minute für die Gäste, Julian Oberle glich per Handelfmeter in der 42. Minute aus. Oberle musste in der 88. Minute wegen Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Dotternhausen steht mit fünf Punkten auf Platz neun, Gruol belegt mit sieben Punkten auf Platz sieben.

Manuel Hauke brachte Trillfingen in der 4. Minute in Führung, Marko Blazevic glich in der 15. Minute aus. Rico Wentsch traf in der 77. Minute zum 1:2, ehe Maik Dehner in der 90. Minute das 2:2 erzielte. Grosselfingen holte damit den ersten Zähler, während Trillfingen mit sieben Punkten Rang sechs belegt.

Nach torloser erster Hälfte sorgten Marco King in der 49. und 52. Minute sowie Luca Calvagna in der 54. Minute für eine klare Gästeführung, ehe Ahmed Mohamed in der 71. Minute verkürzte. Kurz darauf sah Hidajet Licina die Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit. Hardt/Lauterbach klettert mit drei Punkten auf Rang 13, Schramberg bleibt Schlusslicht ohne Zähler.

Daniel Geisel eröffnete in der 5. Minute, Ilja Nebrigic glich in der 13. Minute aus. Danach trafen Andreas Messmer (29.), erneut Geisel (51.), Daniel Alexandru Nedelcia (69.) und Dimitri Stroh (84.) für die Gäste. Hechingen belegt nach der ersten Saisonniedernalge mit neun Punkten nun Rang fünf, Bubsheim verbessert sich mit sechs Zählern auf Platz acht.

Mi., 22.10.2025, 18:30 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen SV Winzeln SV Winzeln 18:30 PUSH



Kolbingen kassierte in Bubsheim eine 1:2-Niederlage und hat drei Punkte auf dem Konto. Winzeln trotzte Straßberg ein 2:2 ab und steht mit zwei Punkten aus zwei Spielen stabiler da. In diesem Spiel geht es für beide darum, sich von den Abstiegsplätzen zu lösen.

Elias Göz brachte Straßberg in der 39. Minute in Führung, Felix Strobel erhöhte in der 51. Minute, Leon Mathauer stellte in der 68. Minute den Endstand her. Straßberg bleibt mit zehn Punkten ungeschlagen und hält Anschluss an die Spitze. Frommern steht mit fünf Punkten auf Platz 10.

Tobias Mei brachte die Gastgeber in der 7. Minute in Führung, Dean Savic glich nur drei Minuten später aus. Anatol Walter (68.) und erneut Savic (74.) sorgten dann für den Sieg des Tabellenführers. Trossingen bleibt mit zwölf Punkten Erster, Bösingen verharrt mit einem Punkt im auf Platz 16.

Kai Beuter entschied die Partie früh mit seinem Treffer in der 4. Minute. Laufen/Eyach klettert mit zehn Punkten auf Rang vier und bleibt in der Spitzengruppe. Ebingen bleibt ohne Zähler Vorletzter.





