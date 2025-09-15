Trossingen bleibt makellos, Straßberg und Deißlingen im Gleichschritt

---







Trillfingen dominierte mit Toren von Rico Wentsch (10., 18., 89.), Fabian Singer (17.), Thomas Stehle (49.), David Kleinfeld (85.) und Luis Seifer (90.+4). Für Wurmlingen trafen Noah Viani (63.) und per Eigentor Nick Stehle (84.). Trillfingen klettert mit zehn Punkten auf Rang fünf, Wurmlingen bleibt mit sieben Zählern im unteren Mittelfeld.

---



Dotternhausen führte durch Tore von Anes Kljajic (7.) und Connor Hertrich (30.), doch Sven Henne (54.) und Joshua Broghammer (55.) glichen aus. Mit neun Punkten rangiert Dotternhausen auf Rang sieben, Hardt/Lauterbach kommt auf sieben Zähler und belegt Platz 10.

---



Bubsheim ging durch Marvin Moser in der 28. Minute in Führung, doch Grosselfingen drehte das Spiel durch Treffer von Florian Buck (52.), Fabio Pflumm (56.) und Andreas Dehner (78.). Mit dem ersten Saisonsieg klettert Grosselfingen auf vier Punkte, Bubsheim bleibt mit neun Zählern im oberen Drittel.

---



Justin Profft erzielte in der 35. und 55. Minute die Tore für Schramberg, Niklas Sohmer verkürzte in der 70. Minute für Winzeln. Schramberg feierte den ersten Sieg und steht mit drei Punkten auf Rang 17. Winzeln bleibt bei fünf Zählern auf Platz 13.

---



Straßberg gewann klar durch Tore von Nick Schulz (3.), Leon Mathauer (38.) und Moritz Binder (44.). Mit 16 Punkten bleibt Straßberg direkter Verfolger von Spitzenreiter Trossingen. Hechingen kassierte die dritte Niederlage und steht mit neun Zählern im Mittelfeld.

---



Andreas Schmidtke brachte Frommern in der 87. Minute in Führung, Yannick Schneider glich zwei Minuten später für Kolbingen aus. Beide Teams teilen sich die Punkte im Abstiegskampf. Kolbingen hat nun vier Zähler, Frommern steht bei sechs Punkten.

---



Ali Abdirazak (27.), Kamran Yahyaijan (37., 57.), Dean Savic (67.) und John Hankins (72.) trafen für den souveränen Spitzenreiter. Trossingen führt mit 18 Punkten und sechs Siegen aus sechs Spielen die Liga klar an. Ebingen bleibt punktlos und Tabellenschlusslicht

---



Bösingen ging durch Simon Jauch in der 14. Minute in Führung, ehe Florian Ehnis (23.), Robin Schumpp per Foulelfmeter (84.) und Robin Lambrecht (90.) die Partie drehten. Deißlingen festigt mit 14 Punkten Platz drei, Bösingen bleibt mit vier Zählern im Tabellenkeller.

---





