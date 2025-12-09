Tropfen und Fass und so…

Fußballfans beschwören diese Weisheit gerne in schweren Zeiten, um ihre Verbundenheit mit ihrem Verein zu verdeutlichen. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen einem die Beziehung zum Verein unfassbar toxisch vorkommt. So wie heute, wo der viel zitierte Tropfen das Fass – jedenfalls für mich – zum Überlaufen brachte.

Es gibt diesen einen, viel zitierten Satz zum Thema „Beziehung zu deinem Verein“. Er besagt, dass man sein Herz an viele Menschen verschenken kann, aber nur an einen Verein. Da kann sich auch kaum ein Fußballfan rausnehmen. Ich auch nicht – und die ein oder andere Beziehung fiel der Hertha dafür schon metaphorisch zum Opfer.

Nicht ohne Grund kommt der Bericht erst vier Tage nach dem Spiel ins Internet.

Ich bin prinzipiell ein harmoniebedürftiger Mensch und versuche eigentlich immer, auch aus tendenziell schlechten Spielen etwas Positives mitzunehmen.

Aber heute will das einfach nicht klappen.

Bereits vor dem Spiel erreichten mich schlechte Nachrichten bezüglich einiger Wechselwünsche im Winter, die mir nicht gerade ein Lächeln ins Gesicht zauberten.

Entsprechend geknickt fuhr ich zum Glockenturm. Dort sammelte ich den Teilzeitassi ein und zusammen fuhren wir zum August-Bier-Platz.

Dort hängten wir die Ama Zwee Anzeigetafel auf, die damit ihr Saisondebüt gab.

Nun wäre es schön gewesen, wenn das Spiel einen auf positive Gedanken gebracht hätte. Aber die Herthaner taten sich mit tief stehenden Gästen äußerst schwer und nach 45 Minuten gab es auf beiden Seiten noch keine Tore. Im Grunde gab es auch kaum Möglichkeiten, dass hier hätte ein Tor fallen können.

Im zweiten Durchgang überrumpelten die Lichtenberger die Herthaner und schossen in der 49. und 50. Minute jeweils ein Tor. Hertha musste nun aufmachen, und der TSV nutzte das eine Viertelstunde vor dem Ende zum 0:3. Justin konnte zwar aus elf Metern noch verkürzen, aber da waren nur noch zwei Minuten auf der Uhr, und die Gäste spielten das clever runter.

Damit beendet man eine englische Woche, aus der man eigentlich sechs Punkte hätte mitnehmen müssen – am Ende war es aber nur einer.

Wir bauten alles ab und machten uns fix vom Acker.

Am nächsten Freitag steht das letzte Spiel vor der Winterpause an.

Eigentlich habe ich familiäre Verpflichtungen, die ich zwar verschieben wollte. Aber momentan denke ich, dass mir die Winterpause jetzt ganz guttun würde.

Damit wäre das nächste Ama Zwee-Spiel für mich (ein Testkick) genau an meinem 40. Geburtstag.

Mal gucken, ob der Start ins neue Lebensjahr dann eine positive Begleiterscheinung hat.

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König