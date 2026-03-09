Triumph und Tränen auf der Alb: Dettingen/Glems verteidigt die Spitze

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb wurde am 17. Spieltag Fußballgeschichte im Kleinen geschrieben, als pure Leidenschaft und taktische Finesse auf den Plätzen der Region aufeinandertrafen. Es war ein Sonntagnachmittag, der den Puls der Fans in die Höhe trieb und die Tabelle in eine neue, spannungsgeladene Form goss, während der Kampf um jeden Zentimeter Rasen zur emotionalen Zerreißprobe wurde.

In Walddorf herrschte bittere Enttäuschung, während die Reserve der TSG Tübingen einen Befreiungsschlag feierte. Die Gäste zeigten sich eiskalt und entführten drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Tabellenkeller. Den Anfang machte Mischa Endres, der die Tübinger mit seinem Treffer zum 0:1 in Führung brachte. Die Entscheidung erzwang schließlich Philip Beyer, der zum 0:2-Endstand einnetzte. Während der SV Walddorf damit bei 23 Punkten verharrt, konnte die TSG Tübingen II ihr Punktekonto auf 20 Zähler aufstocken.

Das absolute Spitzenspiel hielt, was es versprach – ein wahrer Krimi, der die Nerven der Zuschauer bis zum Zerreißen spannte. Sickenhausen ging durch Laurin Biedritzky mit 1:0 in Front, doch der Tabellenführer schlug durch Ali Blakaj zum 1:1 zurück. Die Hausherren bewiesen Moral und Lukas Seybold erzielte die erneute Führung zum 2:1. Doch die SGM Dettingen/Glems bewies, warum sie ganz oben steht: Mario Nikolovski glich zum 2:2 aus, bevor Marko Blazevic mit seinem Treffer zum 2:3 den Sieg des Spitzenreiters besiegelte. Die SGM thront damit weiterhin mit 37 Punkten aus 16 Spielen an der Tabellenspitze, während Sickenhausen auf dem vierten Rang verbleibt.

Der VfL Pfullingen II untermauerte seine Ambitionen als härtester Verfolger der Spitze mit einem deutlichen Auswärtserfolg. Den Grundstein legte Marvin Krüger mit dem 0:1, worauf Joshua Haid zum 0:2 nachlegte. Zwar keimte in Pfrondorf nach dem Anschlusstreffer von Philipp Badke zum 1:2 kurzzeitig Hoffnung auf, doch Patrick Krause stellte mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter diese dominante Vorstellung setzte Elias Victor mit dem Tor zum 1:4. Pfullingen II liegt nun punktgleich mit dem Spitzenreiter bei 37 Zählern auf Rang zwei.

Ein wahres Torfestival lieferten sich das Schlusslicht Zainingen und der TSV Gomaringen. Panagiotis Nakos brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, doch Zainingen drehte die Partie durch Tore von Daniel Ruopp zum 1:1 und Mathis Kächele zum 2:1. Gomaringen bewies jedoch einen langen Atem: Leon Mohl glich zum 2:2 aus, Dominik Schowalter erzielte das 2:3 und Kylian Tchassem erhöhte gar auf 2:4. Der späte Treffer von Timo Schweizer zum 3:4 konnte die Niederlage für Zainingen nicht mehr abwenden, wodurch sie mit weiterhin nur 5 Punkten am Tabellenende verweilen.

Hirschau feierte einen souveränen Heimsieg und schaffte damit den Sprung ins Tabellenmittelfeld. Alexander Lauxmann eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. Paul Poddig erhöhte den Druck und erzielte das 2:0, bevor Nils Gruber mit dem Treffer zum 3:0 alles klar machte. Damit zieht Hirschau mit nun 23 Punkten an der SGM Altingen/Entringen vorbei, die bei 19 Zählern stagniert.

Im diesem Duell wurden die Punkte geteilt, was vor allem für den SV 03 Tübingen einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen bedeutet. Mika Hänsel brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung, doch Derendingen schlug zum 1:1 zurück. Erneut war es der SV 03, der durch Leo Kammer mit 2:1 vorlegte, doch der TV Derendingen bewies Kämpferherz und erzielte den erneuten Ausgleich zum 2:2-Endstand. Tübingen bleibt mit 29 Punkten auf dem dritten Platz, verliert aber an Boden auf das Führungsduo.

Was für ein Schlagabtausch in Ofterdingen! Sven Endler brachte Upfingen mit 0:1 in Front, doch Lukas Neth drehte das Spiel mit einem Doppelpack zum 1:1 und 2:1 fast im Alleingang. Sven Endler glich für die Gäste zum 2:2 aus, doch Jannik Renz brachte Ofterdingen erneut mit 3:2 nach vorne. In einer dramatischen Schlussphase kippte die Partie endgültig: Matteo Schneider sorgte mit zwei Treffern für das 3:3 und 3:4, ehe Sven Endler mit seinem dritten Tor des Tages den 3:5-Endstand markierte. Upfingen zieht damit nach Punkten mit Ofterdingen gleich.