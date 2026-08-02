Triumph nach Verlängerung: SGM Bad Überkingen/Hausen holt den GZ-Pokal

Dramatischer Kampf um den Pokalsieg

Im Endspiel um den GZ-Pokal boten sich die SGM Bad Überkingen/Hausen und der TV Altenstadt am heutigen Sonntag ein hochintensives Duell. Die Partie verlangte beiden Mannschaften taktische Disziplin und vollen Einsatz ab. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand noch keine Entscheidung fest, sodass das Spiel in die Verlängerung ging. Dort behielt die SGM Bad Überkingen/Hausen kühlen Kopf und setzte sich schließlich knapp mit 2:1 nach Verlängerung gegen den TV Altenstadt durch.

Der Weg ins Finale über die Halbfinals

Auf dem Weg in das Endspiel hatten beide Kontrahenten in den Halbfinalbegegnungen ihre Klasse unter Beweis gestellt. Die SGM Bad Überkingen/Hausen zog durch einen souveränen 4:0-Erfolg gegen die SGM Nellingen/Aufhausen ins Finale ein. Tom Winkler stellte die Weichen bereits in der 5. Minute mit dem Treffer zum 0:1 auf Sieg, ehe Patrick Teuber in der 25. Minute per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. In der zweiten Hälfte schraubte Raphael Ruff das Ergebnis in der 48. Minute auf 0:3 hoch, bevor David Kienle in der 60. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand markierte. Im zweiten Halbfinale sicherte sich der TV Altenstadt in einer umkämpften Partie durch einen 1:0-Sieg gegen den TV Deggingen seinen Platz im großen Showdown.

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