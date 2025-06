Triumph mit Ansage: Wie der SV Polling den Aufstieg in die Bezirksliga von langer Hand plante

Polling – Niemand wollte, dass dieses Wochenende jemals endet. Den Aufstieg der Pollinger Fußballer nutzte ein ganzes Dorf zum Anlass und feierte einfach mit. Die Feuerwehr empfing den Mannschaftsbus am Vereinsheim mit einem Spalier aus Wasserspritzen. Die Musikkapelle schmetterte Fußball-Hymnen auf Blechblasinstrumenten. Der Bürgermeister gewährte den Fußballern zwei Seiten im Goldenen Buch des Ortes. Die Kicker selbst schlängelten sich auf der Ladefläche eines Bulldogs durchs Dorf, fuhren zu „We are the Champions“ in den Klosterhof ein. Die meisten zogen ihr Meister-Shirt – dieses Dokument einer historischen Reise – nicht einmal aus. Egal, wie sehr es klebte und roch. „Projekt 2025“ heißt es auf der Rückseite.

Wer wissen will, was es damit auf sich hat, muss bei Philip Schöttl (32) und Maximilian Baumgartner (29) anklopfen, den Erschaffern des Geheimcodes. Lange Zeit durfte niemand außerhalb der Kabine von dieser mysteriösen Mission erfahren, die sie im Juni 2024 ausgeheckt hatten. Der „Pippo“ und der „Baumi“, wie sie am Platz jeder ruft, sind Kinder des Dorfes und mittlerweile auch die Papas der Mannschaft. Als Kapitäne unumstritten und damit auch stets das Stimmung-Barometer des SVP. Den Pollingern haftete im Fußball-Oberland nicht der vornehmste Ruf an. Untrainierbar seien die, sagten mehrere zu Maximilian Jochner, als der den Trainerposten im vergangenen September antrat. Alles Quatsch, wie sich herausstellte.

Was hinter dem „Projekt 2025“ steckt

Heraus kam das „Projekt 2025“ mit dem Ziel Aufstieg, das sie sich schon bald von den Kollegen quittieren ließen. Vor dem Start der Vorbereitung fanden sich 35 Mann im Sportheim ein und setzten ihre Unterschrift auf ein gerahmtes Bild. Damit war quasi vertraglich abgesichert, dass jeder an sein Leistungsmaximum zu gehen hat, um vor allem sich selbst zu beweisen, wie weit sie es bringen können. Die Hüter des Projekts kümmerten sich um alles, etwa um Neuzugänge wie Benedikt Veicht, den viele Klubs aus Benediktbeuern loseisen wollten.

Der gefürchtetste Vokuhila südlich von München entschied sich für Polling, weil sie dort „keine 20 Fußballer, sondern 20 Freunde“ sind, wie Maximilian Baumgartner festhält. Andere erklärten sich bereit, größte Anstrengungen auf sich zu nehmen. Fabio Hägl fuhr aus Augsburg in die Heimat, Felipe Creutzner reiste während der Studienzeit gar regelmäßig aus Berlin an. „Wahnsinn, was die Jungs für Kreisliga-Fußball machen. Sie betreiben einen enormen Aufwand“, sagt Philip Schöttl.

Als letzte Komponente kam Maximilian Jochner hinzu. Im Herbst sprang der Coach für Willi Link ein, der überraschend aufhörte. Wenn Jochner jetzt hört, was er für Wunderdinge mit dieser Mannschaft angestellt haben soll, muss er lachen. „Eigentlich brauchen die keinen Trainer, die sind so eine Super-Truppe. Ich hab’ bloß mit ihnen geredet“, erklärt der 40-Jährige. Der SVP hatte alle Erfolgsbausteine zusammen. Einen Torhüter, der sportlich spitze und gleichzeitig Identifikationsfigur des Vereins ist. Erfahrene Arbeiter, die ihren Job verstehen. Einen Haufen Leute im besten Fußballalter. Die nötige Injektion an jungem Blut und mit Maximilian Baumgartner einen Ausnahmemann, der schon die Bayern- und Landesliga gesehen hat. Mit Baumgartner und Schöttl hatte der Trainer zwei Zimmerer an seiner Seite, die das Konstrukt zusammennagelten. „Ohne die Zwei wäre es nicht gegangen. Die haben uns permanent gepusht“, sagt Maximilian Jochner.

Ich hab‘ bloß mit ihnen geredet.

Pollings Trainer Maximilian Jochner

Vor acht Wochen schließlich – Polling war nicht besonders gut aus der Winterpause gekommen – ließ sich der Coach zu einer Zusage hinreißen, die nochmals Anschubkraft freisetzte. „Wenn wir aufsteigen, kann ich nicht aufhören“, so sagte es Jochner seinem Team. Eigentlich fehlt ihm die Zeit für ein weiteres Jahr als Fußballtrainer. Er wollte doch nur aushelfen, den sympathischen Pollingern einen Gefallen erweisen, wie ihr Trainer absprang – und danach wieder weichen. Wer konnte ahnen, dass beide Seiten so gut zusammenpassen? Jedenfalls kämpfte die Mannschaft um ihren Trainer und ihr Ziel. Acht Wochen in Serie verlor sie nicht mehr, sieben Mal gewann sie, einen Aufstiegsanwärter nach dem anderen kassierten sie ein. Auf einmal standen sie ganz oben.

Parallelen zum Team der Saison 1982/83

Helmut Karg hat so ein Lauffeuer in Polling schon einmal aufflammen sehen. Damals, vor 42 Jahren, spielte er noch selbst, gehörte mit 30 Jahren zu den Routiniers. „Wir waren der Dorfverein: der kleine SV Polling gegen die Favoriten aus Weilheim, Garmisch, Miesbach, Tölz“, erzählt er aus der legendären A-Klassen-Saison 1982/83. Auch damals pirschten sie sich im Endspurt an die Spitze heran, bezwangen etwa den Zweiten Bad Tölz mit 1:0 dank eines Treffers in der 90. Minute. „Wir waren ein richtiges Team“, erinnert sich Karg. Die Parallelen sind nicht zu leugnen.

Wie heute pilgerten Hunderte zum entscheidenden Spiel nach Wielenbach und sahen den SVP erstmals in die Bezirksliga aufsteigen. Als die Erfolgsserie des Frühjahres 2025 anlief, fühlten sich Karg & Co. an ihre jungen Jahre erinnert. Nach dem Sieg vorige Woche gegen Unterammergau, sagt Karg, „hab‘ ich denen in die Augen geschaut und gesehen: Die wollen es.“ Er und die Kollegen von früher gehörten zu den ersten Gratulanten nach dem Erfolg in Waldram. Karg nahm auch die Urkunde des Verbands mit nach Hause. Sie landet nun im Klubarchiv.

Nach 42 Jahren kehrt der SV Polling in die Bezirksliga zurück. FC Penzberg und SV Raisting heißen künftig die Gegner aus der Gegend. Ob die Pollinger eine Chance haben zu bleiben, wissen sie nicht. „Mein Beispiel ist immer Bad Heilbrunn“, sagt Jochner. Mit Erfolgstrainer Walter Lang versteht er sich gut, hospitierte bereits bei ihm. Lang stand am Tag des Triumphs hinter der Bank, freute sich mit Jochner und Polling. Die Qualität, sagt der Trainer, der nun doch bleibt, haben sie auf alle Fälle. Sechs Leute im Team könnten wahrscheinlich noch höher kicken, glaubt er. Bei all seinen Mannen sieht er noch „zehn bis 30 Prozent nach oben“. Härter müssen sie ab jetzt trainieren und regelmäßiger. „Du gehst rein und keiner erwartet was. Wir müssen eine Gallier-Mentalität entwickeln“, sagt Maximilian Jochner. Groß auf Spielersuche werden sie nicht gehen. „Wenn welche reinpassen, dann gerne. Da schauen wir genau drauf“, sagt Philip Schöttl. Sie werden sich das nicht kaputtmachen lassen. Dafür ist es gerade viel zu schön.