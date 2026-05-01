Triumph in Göppingen: Türkspor Neckarsulm siegt deutlich

Die sportliche Relevanz der Begegnung vor 603 Zuschauern war in jeder Phase greifbar. In einem Umfeld, in dem jeder Punkt über den Verbleib in der Oberliga Baden-Württemberg entscheidet, demonstrierte Türkspor Neckarsulm unter Spielertrainer Julian Grupp die notwendige Entschlossenheit. Es war ein verdammt wichtiger Sieg, der auf einer starken Teamleistung basierte. Von Beginn an agierte die Mannschaft konzentriert und setzte den Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV unter Druck, um die eigene Ausgangslage im Tabellenkeller nachhaltig zu verbessern.

Frühe Weichenstellung durch Cristian Gilés Sanchez

Der Aufsteiger sorgte bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Cristian Gilés Sanchez brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung und legte nur sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer in der 15. Minute zum 0:2 nach. Die Neckarsulmer kontrollierten das Geschehen weitestgehend und nutzten die sich bietenden Räume konsequent aus.

Turbulente Schlussminuten vor dem Seitenwechsel

Die Vorentscheidung schien bereits in der 28. Minute gefallen zu sein, als Jan Dietrich das Ergebnis auf 0:3 schraubte. Die Situation für den 1. Göppinger SV verschlechterte sich weiter, als Filip Milisic in der 42. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf, nachdem Gentian Lekaj in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Doch die prompte Antwort folgte noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Gianluca Trianni stellte in der 45.+3 Minute mit dem 1:4 den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.

Defensive Stabilität und ein vergebener Strafstoß in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang konzentrierte sich die Neckarsulmer Mannschaft darauf, den Vorsprung zu verwalten und defensiv stabil zu stehen. In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) bot sich die Gelegenheit, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben, doch der Göppinger Torhüter Enrico Alejandro Piu parierte einen Handelfmeter der Gäste. Trotz dieses verpassten fünften Treffers blieb es bei einer souveränen Vorstellung, die mit drei hochverdienten Punkten belohnt wurde.

Tabellarische Entlastung vor dem Duell gegen den Spitzenreiter

Durch diesen Sieg klettert Türkspor Neckarsulm mit nun 33 Punkten auf den 13. Tabellenplatz und zieht am 1. Göppinger SV sowie dem FSV Hollenbach vorbei, die beide bei 32 Zählern stehen. Am Samstag, 09.05.2026, empfängt Neckarsulm um 15:30 Uhr den Tabellenführer VfR Aalen zum nächsten Härtetest.