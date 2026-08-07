Triumph im Supercup: 1. FC Heiningen schlägt SV Ebersbach 3:0

– Foto: 1. FC Heiningen

Der 1. FC Heiningen feiert einen 3:0-Erfolg gegen den SV Ebersbach/Fils und gewinnt die Premiere des Taxi Ritter Supercups. Nach der Niederlage im Pokal lieferte die Mannschaft von Trainer Dominik Mader vor 251 Zuschauern in Uhingen eine überzeugende Antwort und sicherte sich die Trophäe.

Die Revanche des Bezirksligameisters

Mit der Empfehlung der Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils, der stärksten Offensive der Liga und dem geglückten Aufstieg in die Landesliga ging der 1. FC Heiningen in das Duell um den ersten Pokal der Saison. Nach dem Aus nach Verlängerung im WFV-Pokal brannte das Team von Dominik Mader vor 251 Zuschauern im Uhinger Haldenbergstadion auf Wiedergutmachung gegen den Bezirkspokalsieger SV Ebersbach/Fils. Das Spiel galt als echter Härtetest vor dem Landesliga-Start.

Geduld und der verdiente Führungstreffer

Von Schiedsrichter Marc-Kevin Seidl geleitet, entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Partie. In der 4. Minute versuchte Giuseppe Pirracchio nahe der Eckfahne vergeblich ein Foul zu ziehen. Nach verhaltenen Anfangsminuten ohne Risiken und mit viel Querpassspiel blockte Heiningens Defensive in der 18. Minute einen scharfen Ball der Ebersbacher ab. Kurz darauf kam Kevin Vincek tief in der gegnerischen Hälfte zu Fall, doch der Pfiff blieb aus.

Die erste Heininger Chance hatte Carmelo Trumino in der 22. Minute, dessen Schuss SVE-Keeper David Brodbeck parierte. In der 26. Minute klärte Tim Glaser im allerletzten Moment vor Robin Steinborn. Auf der Gegenseite wurde ein zentraler Schuss von Finn Schubarth zur Ecke abgefälscht (28.), die Carmelo Trumino ausführte und David Brodbeck am zweiten Pfosten abfing.

Ein Distanzschuss von Carmelo Trumino nach Ballgewinn verfehlte das Tor (30.), ehe Giuseppe Pirracchio zwei Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ, seine Flanke aber im Seitenaus landete (36.). In der 37. Minute belohnte sich Heiningen: Über mehrere Stationen kombinierte sich das Team durch, ehe Luca Erhart in Torjägermanie abschloss und die 0:1-Führung erzielte.

Titelgewinn dank klarer Dominanz

Nach dem Seitenwechsel drängte Heiningen konsequent nach vorne. Carmelo Trumino steckte in der 49. Minute auf Kevin Vincek durch, der frei vor David Brodbeck an diesem scheiterte. Auch Carmelo Truminos Distanzschuss aus knapp 20 Metern parierte David Brodbeck zur Ecke (61.). In der 69. Minute bediente Giuseppe Pirracchio erneut Kevin Vincek, nachdem Pirracchio dabei gefällt worden war, doch der Winkel wurde für Vincek zu spitz für einen Abschluss.

Der zweite Treffer fiel in der 70. Minute: Alexander Meyer setzte sich auf dem Flügel stark gegen gleich zwei Gegenspieler durch und bediente Safa Gürbüz, der im Tempo in den Strafraum ging und trocken zum 0:2 einnetzte. Einen Freistoß von Safa Gürbüz parierte David Brodbeck kurz darauf (72.). Heiningen übernahm zusehends die Kontrolle, gewann viele Bälle tief in der gegnerischen Hälfte und ließ im zweiten Durchgang keine nennenswerte Torchance von Ebersbach mehr zu.

In der 86. Minute köpfte Safa Gürbüz eine Ecke von Dennis Kleber stark zum 0:3-Endstand ein. Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete Marc-Kevin Seidl die Partie und besiegelte den Heininger Supercup-Triumph.