Triumph im Sechsmeterschießen: U19 des SE Freising fährt zum Bezirksfinale Hallenfußball

Geisenfeld – Nach dem Coup der Eichenfelder U13-Junioren ging auch der zweite Hallenmeistertitel des Fußballkreises Donau/Isar in den Landkreis Freising: Die U 19 des SE Freising verwies am Samstag in Geisenfeld die Konkurrenz auf die Plätze. Im Endspiel gegen die SpVgg Altenerding hatten die Schützlinge von Trainer Sebastian Thalhammer jedoch auch das nötige Glück: Erst eine strittige Schiedsrichterentscheidung verhalf den Domstädtern ins Sechsmeterschießen. Nicht so gut erging es dem TSV Eching: Die Zebras verabschiedeten sich bereits nach der Gruppenphase.

Der SEF setzte gleich im Auftaktspiel mit dem 5:0 gegen den TSV Dorfen ein dickes Ausrufezeichen: Die Tore von Julius Kleimann, Marcos Hones, Andrej Valdivia, Florian Pabst und Johannes Grubmüller hoben das Team sofort in die Favoritenrolle. Für die Echinger verlief der Start nicht wie erhofft: Erst hatte man mit einem Pfostentreffer Pech, und danach übernahm die SpVgg Altenerding das Kommando, sodass die 0:2-Auftaktniederlage durchaus verdient war.

SE Freising besiegt Altenerding mit 3:1

Die Freisinger konnten anschließend im zweiten Match nicht an ihre Leistung vom ersten Spiel anknüpfen. Trotz drückender Überlegenheit kamen sie gegen die JFG Paartal nicht über ein torloses Remis hinaus. Dagegen fanden die Zebras mit einem 2:0-Sieg gegen Dorfen, für den Karim Finkenzeller mit einem Doppelpack verantwortlich zeichnete, in die Erfolgsspur. Allerdings sanken die Halbfinalchancen im nächsten Match drastisch: Bis zwei Sekunden vor dem Ende roch es dank des Führungstreffers von Quirin Kraus nach einem Dreier gegen Paartal, doch dann fing man sich noch den Ausgleich ein. Besser lief es für den SEF: Hones, Sven Jannik Richter und Pabst trafen beim 3:1-Erfolg über Altenerding.

