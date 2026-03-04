Triumph im Flutlicht: VfB Auerbach lässt Rudolstadt keine Chance

---

Die 75 Zuschauer erlebten eine Partie voller taktischer Disziplin und kaltschnäuziger Chancenverwertung. Der VfB Auerbach 1906 zeigte sich beim FC Einheit Rudolstadt von Beginn an entschlossen, die Punkte zu entführen. Der emotionale Dosenöffner fiel noch vor der Halbzeitpause: In der 37. Minute behielt Cedric Graf die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren, den Druck zu erhöhen, doch Auerbach verteidigte leidenschaftlich und schlug in der entscheidenden Phase eiskalt zu. In der 72. Minute war es Max Roscher, der mit seinem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte und den Widerstand der Rudolstädter sichtlich brach. Den Schlusspunkt unter einen aus Sicht der Gäste perfekten Fußballabend setzte Felix Hache, der in der 89. Minute zum 0:3-Endstand traf.

In der aktuellen Tabelle hat dieser Erfolg spürbare Auswirkungen: Der VfB Auerbach 1906 schiebt sich mit nun 20 Punkten auf den elften Rang vor. Damit rückt das Team bis auf einen einzigen Zähler an den heutigen Kontrahenten heran. Für den FC Einheit Rudolstadt ist das Ergebnis ein schmerzhafter Rückschlag; die Mannschaft steht nach 18 Spielen mit 21 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.