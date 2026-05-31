Triumph im Duell um Rang 3: Oppenweiler siegt in Schornbach

Der heutige Abschluss des 29. und vorletzten Spieltags in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot pure Emotionen.
---
---
Im Derby setzte SV Allmersbach ein beeindruckendes Zeichen und ließ SV Unterweissach kaum Luft. Marius Weller brachte die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause legte Julius Böse in der 45.+3 Minute das 2:0 nach und brachte Allmersbach endgültig auf Kurs. In der Schlussphase machte der Tabellenzweite dann alles klar: Mario Greiner traf in der 83. Minute zum 3:0 und nur zwei Minuten später in der 85. Minute auch noch zum 4:0. Ein Derby-Sieg mit Wucht, Reife und klarer Botschaft an TSV Gaildorf.
---
---
---
---
---
---
Es entwickelte sich eine packende und torreiche Begegnung, in der Nico Klasik die Gastgeber bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute glich Louis Piscopo zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später, genauer gesagt in der 23. Minute, drehte Luca Krämer die Partie zugunsten der Spielgemeinschaft und erzielte das 1:2. Noch vor der Pause baute Even Stoppel die Führung weiter aus, als er in der 31. Minute das 1:3 markierte.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch: Erneut war es Even Stoppel, der in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 1:4 stellte. In der Schlussphase bewies Schornbach noch einmal große Moral, als Nico Klasik in der 87. Minute mit seinem zweiten persönlichen Tor auf 2:4 verkürzte.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________