Triumph gegen Pfullingen

Durch ein 2:1 holte sich unsere 2. Mannschaft in der Partie gegen den BFC Pfullingen drei Punkte. Die Spfr Donnstetten II haben mit dem Sieg über den BFC Pfullingen einen Coup gelandet.

Marlon Reutlinger beförderte das Leder zum 1:0 in die Maschen (19.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus. Samid Eminov schoss für den BFC Pfullingen in der 48. Minute das erste Tor. Der Treffer zum 2:1 sicherte nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Marlon Reutlinger in diesem Spiel (63.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen den BFC Pfullingen.

Die drei Punkte brachten für die Spfr Donnstetten II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft unsere 2. Mannschaft auf die SGM Kohlstetten-Gächingen.

Zeitgleich bestreitet unsere 1. Mannschaft das absolute Spitzenspiel in Dettingen/Erms.

