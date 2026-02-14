Triumph des Willens: RSV Eintracht bezwingt Halle in langer Unterzahl

Das erste Spiel nach der Pause war für beide Teams eine Standortbestimmung unter schwierigen Bedingungen. Trainer Patrick Hinze blickte kritisch auf die Anfangsphase zurück: „Es war natürlich ein Spiel, in dem keiner so richtig wusste, wo man steht. Wir kamen relativ schläfrig und schwerfällig in die Partie rein. Man merkte schon, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen keine Freundschaftsspiele machen konnten.“ Der Gegner aus Sachsen-Anhalt wusste dies zunächst zu nutzen. „Halle hatte dann ein, zwei Möglichkeiten, um da ein Tor zu machen. Haben sie aber nicht gemacht“, analysierte Patrick Hinze die erste Druckphase des VfL Halle 1896.

Rückschlag durch frühen Platzverweis

Die Vorzeichen für den RSV Eintracht 1949 verschlechterten sich nach einer halben Stunde drastisch. Arthur Ekallé sah in der 30. Minute die Gelb-Rote Karte. Doch der Platzverweis wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren. Anstatt defensiv zu resignieren, ordnete sich das Team neu. „Überraschenderweise, nachdem wir besser ins Spiel kamen nach der Gelb-Roten Karte, haben wir das Spiel strukturiert, haben gut verteidigt und machen dann überraschenderweise den Führungstreffer“, beschrieb Patrick Hinze die Phase des Widerstands.

Führungstreffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlug die Stunde von Till Plumpe. In der 45. Minute markierte er das 1:0 für die Eintracht. Die Entstehung war so einfach wie effektiv: „Nach einem Einwurf von Matthias Steinborn vollendet Till Plumpe zum 1:0, kurz vor der Halbzeit. Eigentlich ein cooler Zeitpunkt“, befand der Trainer. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabine, doch die Freude sollte nach dem Seitenwechsel nur kurz währen.

Kalte Dusche und Hallenser Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann für den RSV Eintracht 1949 desaströs. Innerhalb von nur sechs Minuten drehten die Gäste das Spiel komplett. Erst traf Jegor Jagupov zum 1:1-Ausgleich (47.), bevor Ludwig Bölke in der 53. Minute einen Freistoß direkt zur 1:2-Führung für den VfL Halle 1896 verwandelte. „Wir haben dann aber innerhalb kürzester Zeit zwei Gegentore erhalten, wo wir einfach so nachlässig waren in der Phase, wie in der ersten Halbzeit ähnlich. Das 1:2 war ein Freistoß-Tor. Er hat aber gut getreten, muss man auch sagen“, zollte Patrick Hinze dem Schützen Respekt. Halle verpasste es in dieser Phase, die Partie vorzeitig zu entscheiden: „Halle hatte beim 1:2 auch die Möglichkeit auf das 1:3, hatte dann noch einen Lattenfreistoß und die eine oder andere gute Möglichkeit, um hier fertig zu werden.“

Steinborns Kopfball bringt die Wende

Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. In der 71. Minute belohnte sich das Team für seinen Einsatz. Nach einer Flanke von Dominik Kruska war es Matthias Steinborn, der per Kopf zum 2:2 traf. „Wir machen in Unterzahl das 2:2. Schöner Angriff, Flanke Dominik Kruska, Matthias Steinborn vollendet mit dem Kopf“, freute sich der Trainer.

Kurz darauf schwächte sich Halle: Josua Felipe Frühauf sah in der 63. Minute ebenfalls die Gelb-Rote Karte. „Und dann kriegen die auch Gelb-Rot. Und dann waren wir ja gleichzeitig zehn gegen zehn und wir waren dann die bessere Mannschaft“, resümierte Patrick Hinze.

Mustapha sorgt für den emotionalen Siegtreffer

Mit dem personellen Gleichstand übernahm der RSV wieder das Kommando. Patrick Hinze reagierte taktisch: „Ich habe dann umgestellt auf 4-4-1. Wir hatten ein bisschen mehr Zug nach vorne und haben dann verdienterweise auch den Siegtreffer geschossen.“ In der 80. Minute war es so weit: Nach einer Ecke von Matthias Steinborn landete der Ball im Netz.

„Wir machen dann den Führungstreffer nach dem Eckball von Matthias Steinborn. Ich habe Saheed Mustapha als Letztes am Ball gesehen“, beschrieb der Coach die entscheidende Szene zum 3:2. In der Schlussphase versäumte es die Eintracht, den Deckel endgültig draufzumachen.

Glücklicher Ausgang eines Kraftakts

Trotz der ausgelassenen Möglichkeiten zum 4:2 war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff riesig. „Wie gesagt, nach der Gelb-Roten Karte, als Halle dann so ein bisschen alles verpasst hat, waren wir die bessere Mannschaft“, bilanzierte Patrick Hinze. Mit nun 38 Punkten bleibt der RSV dem Spitzenreiter SC Freital (40 Punkte) dicht auf den Fersen. „Wichtig war aber, dadurch, dass man nicht wusste, wo man steht, dass wir den Sieg irgendwie errungen haben. Dementsprechend sind wir natürlich glücklich. Moralisch war es eine überragende Leistung, wir haben aber trotzdem einiges mit uns zu besprechen.“

Das nächste schwere Auswärtsspiel steht bereits vor der Tür: Am Sonntag, 22.02.2026, tritt der RSV Eintracht 1949 um 13:30 Uhr beim Tabellendritten VfB Germania Halberstadt an.