Triumph des VfB Stuttgart beim Sparkassen Bundesliga Cup

Das Turnier startete für den VfB am Freitag wie gewünscht: Gegen Eintracht Frankfurt gewannen die Jungs mit dem Brustring klar mit 5:2. Tuncay Durna traf dabei dreifach, für die weiteren Tore sorgten Matthaios Tsigkas und ein Eigentor. So gut der Auftakt ins Turnier war, so schleppend war das zweite Spiel am Samstagmorgen: Gegen den Gastgeber Sportfreunde Schwäbisch Hall geriet der VfB durch einen Sonntagsschuss aus gut 30 Metern zunächst in Rückstand, ehe Tuncay Durna in der Schlussminute noch für den Ausgleich und Punktgewinn sorgte.

Ähnlich verlief auch das anschließende Duell mit dem VfL Wolfsburg. Erst legten die Wölfe vor, ehe Tuncay Durna erneut den 1:1-Endstand erzielte. Die fünf Punkte aus der Vorrunde reichten aus, um als Tabellendritter – bei diesem Turnier spielten alle neun Teams ohne Gruppen die vier besten Teams der Vorrunde aus – ins Halbfinale einzuziehen.

Dort wartete am Sonntagmorgen der Vorjahressieger FC Schalke 04. Dabei zeigte der VfB die bis dahin beste Turnierleistung, gewann dank der Tore von Colin Kroll-Thiel und Sohrab Samandari mit 2:0 und buchte damit das Endspiel gegen den FC Bayern München. Es ist die fünfte Halbfinalteilnahme in Serie des VfB in Schwäbisch Hall.

Leidenschaftliche Defensivarbeit

Das Endspiel war von Anfang an eine intensive, ausgeglichene und spannende Partie. Die Bayern hatten mit einem Lattenkracher die erste gute Chance der Partie, ehe Tuncay Durna kurz vor der Pause das 1:0 für den VfB erzielte. Nach dem Seitenwechsel waren die Jungs aus Cannstatt vor allen Dingen mit Verteidigen beschäftigt, taten dies aber mit Bravour und ließen lediglich einen weiteren Lattentreffer der Münchener zu.

Das Rathgeb-Team brachte die knappe Führung über die Zeit und freute sich über den verdienten Sieg im Vorbereitungsturnier. „Mit dem Wetter, den Bedingungen auf dem Platz und den richtig guten Gegnern waren es drei harte Tage. Ich bin aber sehr zufrieden. Uns als Trainer freut es vor allem, dass wir die Inhalte auf den Platz bekommen haben, die wir trainiert haben. Wir hoffen, dass Tom Santos, der sich verletzt hatte, schnell wieder zurückkommt“, sagt Trainer Tobias Rathgeb.

Nun stehen zwei trainingsfreie Tage an, ehe es am Mittwochmorgen ins Trainingslager nach Sao Paulo geht. Das erste Pflichtspiel der Saison steigt am ersten Augustwochenende mit dem Auswärtsspiel in Regensburg in der DFB-Nachwuchsliga.