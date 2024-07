Triumph beim Blitzturnier in Garrel

Der SV Meppen hat am gestrigen Freitagabend das Blitzturnier um den „Hotel zur Post Cup“ beim BV Garrel gewonnen und seine Ambitionen für die kommende Saison unterstrichen. Das Turnier, das mit einem spannenden Mix aus Mannschaften aus verschiedenen Ligen aufwartete, bot den Zuschauern in Garrel packende Duelle und zeigte den Regionalligisten in bester Form.