Triumpf im Zeichen der Trauer - SV 08 Kuppenheim 2 - FV Ottersdorf 1:2

Das Auswärtsspiel bei der Reserve des SV 08 Kuppenheim stand unter keinem guten Stern für den FVO. Nach der unglücklichen 3:4 Niederlage letzte Woche, galt es sich jetzt beim ersten Auswärtsspiel der Saison wieder aufzurichten und Punkte einzufahren.

Am Samstag traf uns dann jedoch die schockierende Nachricht vom plötzlichen Tod unserer Vereinslegende Jens Knabe und für Trainer Mario Kamerla war es umso schwerer vor dem Spiel die richtigen Worte zu finden.

Nach einer Schweigeminute merkte man der Mannschaft dann doch etwas die Verunsicherung an. Kuppenheim kam besser ins Spiel und wirkte in der Spielanlage reifer. Ein Lattentreffer der Kuppenheimer in der 15. Minute war die erste Warnung und 5 Minuten später geriet der FVO mit 1:0 in Rückstand. Ottersdorf stabilisierte sich und ohne nennenswerte Höhepunkte ging es dann in die Halbzeit.