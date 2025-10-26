Tristesse statt Indian Summer: SE Freising bei 1:2-Pleite gegen Dachau vorm Tor erneut zu harmlos

Eine bittere 1:2-Heimniederlage kassierte der SE Freising gegen einen cleveren ASV Dachau. Abermals ließen die Hausherren zu viele Chancen liegen.

Freising – Sie kommen einfach nicht in die Erfolgsspur. Zwar hielten die Fußballer des SE Freising am Freitagabend gegen den ASV Dachau richtig gut mit, am Ende setzte es aber trotzdem eine 1:2-Niederlage.

Der Herbst 2025 bietet bislang eher Tristesse statt Indian Summer für den SEF. Was schon auch damit zusammenhängt, dass der eigentlich üppige Freisinger Kader aktuell sehr ausgedünnt daherkommt. Im Abschlusstraining am Donnerstag konnte Trainer Heiko Baumgärtner nur noch zwölf fitte Männer um sich scharen, gegen Dachau wurde der Kader dann mit A-Junioren aufgefüllt.

Aus drei Torschüssen machten die Gäste zwei Treffer

Doch die schlugen sich gegen den Aufstiegskandidaten wacker, konnten am Ende aber auch das Fehlen der beiden Top-Stürmer Joshua Steindorf und Christian Schmuckermeier nicht kaschieren. Deswegen sprach Baumgärtner hinterher von einer „bitteren Niederlage.“ Auch, weil die Hausherren gegen den ASV nicht das schlechtere Team waren. Während Dachau im Stile eines Spitzenteams aus drei Torschüssen zwei Treffer machte, versagten den Lerchenfeldern mal wieder vor dem Tor die Nerven.

Der ASV war zunächst viel zu einfach in Führung gegangen. Nach einem Querpass in den Rück㈠raum schoss Niklas Kiermeier das Leder ins Tor (4.). Danach war Freising das bessere Team. Was aber eben fehlte, war ein Treffer. Die dickste Chance hatte Maximilian Rudzki, der per Kopf aus drei Metern aber das Tor nicht traf. Das erledigte dafür Dachau: Wie aus dem Nichts verwandelte Sebastian Mack einen Steckpass (38.).

Youngster Jonathan Kleimann mit der Riesenchance

So ganz geschlagen wollten sich die Freisinger aber nicht geben. Und so gelang noch vor dem Seitentausch der Anschluss: Nach einer Ecke hatte der Keeper das Leder zunächst abgewehrt, Rudzki drosch den Abpraller von der Strafraumkante aber rein (45.+3). Durchgang zwei ging dann wieder an den SEF, erneut vergab Youngster Jonathan Kleimann aber eine Großchance zum Ausgleich. Ein Bruch kam dann ins Freisinger Spiel nach der völlig überzogenen Zeitstrafe für Rafael Wiesinger (72.). So blieb’s bei der knappen Niederlage.