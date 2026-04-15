Tristesse pur beim KSV-Spiel

Das Remis war für keines der beiden Teams ein nennenswerter Schritt, den unterschiedlichen Saisonzielen näher zu kommen. Die Kirchfelder rücken mit dem Punktgewinn aber immerhin ein Stückweit zur Nichtabstiegszone auf setzten für sich ein positives Signal für die anstehenden Begegnungen. Beim KSV sitzt angesichts der erneut verpassten Maximalausbeute die Enttäuschung tiefer. Obwohl im Vergleich zum vorherigen Spieltag die Hälfte der Anfangself nicht zur Verfügung stand, war man doch als Siegesanwärter in die Partie gegangen. Daran änderte sich auch wenig, als schon während der ersten 45 Minuten mit Jonas Stern und Kapitän Daniel Walz zwei wichtige Positionen verletzungsbedingt ersetzt werden mussten. Dies erschwerte zwar die Aufgabe, doch allein damit ist der teilweise trost- und planlose Auftritt der Waldstädter nicht zu erklären. Auch die rustikale, hingebungsvolle Herangehensweise der Fortunen kann als Entschuldigung nicht herhalten. So blieb der Kick in fußballerischer Hinsicht weitgehend ereignislos und nur mit seltenen Höhepunkten bestückt. Wenigstens macht es die textliche Abhandlung des Geschehens entbehrlich, sich in der Kunst des Weglassens zu üben. Denn die Story ist schnell erzählt und wie die beiderseitigen Darbietungen auf dem Platz zum Vergessen. Aus ziemlich Schlechtem fällt es selbst Meistern der Realpoesie schwer, noch etwas Gutes zu stricken.

Der Auftakt war hoffnungsvoll. Schon in der 5. Minute entschärfte FV-Goalie Jannis Lafia einen prächtigen Schuss von Lukas Eckert. Dann flog dessen Kopfball am linken Pfosten vorbei (13.). Der Abschluss von Tim Hamm war dann für Lafia unproblematisch (17.). Die Hausherren hatten zwar mehr vom Spiel, aber allenfalls durch Konter Gefahrenmomente. Als Lafia den einschussbereiten Jonas Stern rüde von den Beinen holte, tönte der Pfiff des jungen Schiris. Vom Punkt aus exekutierte Jan Hunfeld zwar platziert, der FV-Schlussmann lenkte die Kugel aber an die Querlatte (26.). Die KSV-ler verpassten damit aber nicht nur die Führung, sondern verloren auch verletzungsbedingt den Gefoulten und zunehmend ihre Linie. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff verfehlte ein Distanzschuss von Hamm den FV-Kasten (43.).