Trister Auftritt des FC Kaunitz

So Trist wie das Wetter am Sonntag war auch der Auftritt des FC Kaunitz in der Fußball-Westfalenliga 1 gegen Grün-Weiß Nottuln. „Ja, es war schwere Kost. Das muss man so sagen“, stimmte FCK-Trainer Levent Cayiroglu nach der 0:2 (0:1)-Niederlage zu und mühte sich, Torchancen für seine Mannschaft zu finden.

Zwei waren es, um genau zu sein. In der 33. Minute bekam Joel Kirsch eine Hereingabe von Daniel Nadig nicht richtig unter Kontrolle und folglich auch zu keinem kontrollierten Abschluss. Und in der 48. Minute traf Rodrigo Nunes Romano nur den linken Pfosten, nachdem die Abwehr der Gäste den Ball nicht geklärt bekam.

Ansonsten bestimmte Nottuln über weite Strecken das Spielgeschehen. „Sie waren im Spiel sauberer, dynamischer und durchsetzungsfähiger. Wir hingegen sind einfach ins Spiel gegangen und haben gedacht, mal gucken, was so passiert. Wir hatten nicht so die Überzeugung“, sagte Cayiroglu. „Wir waren sehr unsauber, das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Viele leichte Abspielfehler über fünf Meter. Ich weiß, dass der Boden tief war und dass es schwer war, aber das hat Nottuln über 90 Minuten einfach sauberer hinbekommen als wir.“

Der frühe 0:1-Rückstand nach einem erstklassig vorgetragenen Angriff durch Richard Joaquim war die logische Folge, FCK-Schlussmann Alexander Leier bewahrte seine Mannschaft gegen Thorin Graßnick (20.) vor einem weiteren Gegentreffer. Der fiel schließlich in der 69. Minute nach einem Zuspiel von Christian Messing in den Lauf von Marc Perick, der sich gegen Felix Frosch durchsetzte und zum 0:2 in die linke Ecke traf.

„Wir kommen mit Schwung aus der Halbzeit und haben den Pfostenschuss durch Romano. Da waren wir gut drin, aber nach zehn Minuten ist es dann leider auch so ein bisschen abgeebbt“, sagte Levent Cayiroglu, der sich wunderte, dass seine Mannschaft derart unterlegen war. „Wir sind gegen Nottuln bewusst auf Rasen gegangen, weil wir uns einen kleinen Vorteil davon versprochen hatten. Aber man muss sagen, heute hat Nottuln wie eine Rasenmannschaft gespielt und wir wie eine Kunstrasenmannschaft.“

Fehlenden Willen wollte der FCK-Coach seiner Mannschaft nicht unterstellen. „Ich glaube schon, dass wir viel versucht haben, aber die Nottulner waren einen Tick heißer. Uns haben einfach die fußballerischen Mittel gefehlt.“

FC Kaunitz: Leier – Nunes Romano (82. Blomberg), Frosch, Maasjost, Cord-Brüning (74. Stickling) – Bollwicht (68. Pieper), Schmidt – Nadig, Kirsch (64. Brink), Hanna (90.+1 Bakin) – Kristkowitz.

Tore: 0:1 Joaquim (12.), 0:2 Perick (69.).