Triste Nullnummer in Dörpum – Kronshagens Alex Bock hält Foulelfmeter

Aber auch so mussten die Hausherren bei ihren Angriffsversuchen stets auf der Hut sein, um nicht in Konter der Gäste zu laufen. „Wir mussten immer wieder Mittel und Wege finden, um das zu verteidigen“, räumte dann auch der Dörpumer Spielertrainer Thies Borchardt ein, der mit einem Foulelfmeter an Torhüter Alexander Bock scheiterte.

Dabei hatten die Gastgeber Glück, dass einem Treffer von Erdogan Cumur, der nach einem Konter den Ball am zweiten Pfosten stehend über die Linie drückte, wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert wurde.

Immerhin 190 Zuschauer hatten sich auf dem Dörpumer Sportplatz eingefunden, um bei tristem Herbstwetter ihrem Team Unterstützung zu geben. In der hart umkämpften Partie versuchten es die Gäste um Spielertrainer Coskun Yamak immer wieder mit langen Bällen auf ihre brandgefährlichen Angreifer Erdogan Cumur und Roman-Alexander Reikat, zum Erfolg zu kommen.

Im zweiten Durchgang agierten die Gastgeber dann auch immer druckvoller und zielstrebiger. Doch bei den vier Dörpumer Torschüssen in der zweiten Hälfte konnte sich erneut Torhüter Alexander Bock auszeichnen, der an diesem Tag einfach nicht zu bezwingen war. „Er hat alles gehalten, was auf sein Tor kam, und hatte einen guten Tag. Aber wir müssen unsere Schüsse auch besser platzieren“, sagte Borchardt selbstkritisch.

Borchardt hadert mit verpasstem Sieg

Zum Spiel selbst sagte Borchardt: „Wir sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen und stehen defensiv auch stabiler, aber wir müssen unsere Angriffe noch gezielter ausspielen und jede Situation für uns nutzen. Der Elfmeter ist natürlich eine Chance, die du nutzen musst. Das ist extrem bitter, dass er ihn gehalten hat. Der eine Punkt hilft uns nicht wirklich. Wir müssen unbedingt wieder gewinnen.“

„Erste Halbzeit ging an uns. Aufgrund des schlechten Rasens in der zweiten Halbzeit konnten wir unser Spiel nicht mehr fortführen. Der Gegner hat sehr gut Druck gemacht und kam dann auch zu Chancen. Die Abwehr blieb stand und Alex Bock hatte einen guten Tag. Hat uns ein paar mal gerettet“, trauerte Kronshagens Spielertrainer um den Lucky Punch durch die Möglichkeit von Lucas Sylla, die Dörpums Schlussmann Stefan Hansen jedoch parierte.

SV Dörpum: Hansen – Holsteiner, Peretzke, Ebsen, Wierzowiecki (89. Freiberg) – Finn Christiansen, Momme Petersen, Borchardt, Schickedanz (69. Henrik Moellgaard) – Thomsen (63. Bahnsen), Johannsen (69. Sander).

Spielertrainer: Thies Borchardt.

TSV Kronshagen: Bock – Wallenstein, Kallenbach, Hencke, Yamak, Wethgrube (90.+2 Morawe) – Jess, Siebenhüner (88. Klaus), Cumur, Huchzermeier (63. Sylla) – Reikat (73. Hamze).

Spielertrainer: Coskun Yamak.

Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (SV Holtsee) – mit einer guten Leistung und einer starken Kommunikation auf dem Platz.

Assistenten: Lennard Gawellek und Sönke Rebehn.

Besondere Vorkommnisse: Thies Borchardt (30., SV Dörpum) scheitert mit Foulelfmeter an Alexander Bock (Kronshagen).

Zuschauer: 190 in Dörpum.