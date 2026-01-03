 2025-12-17T10:26:01.779Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Ernst Schindl

Tristan Mersmann zurück beim SC Mengen

Mengen

Der SC Mengen freut sich, die Rückkehr von Tristan Mersmann bekannt geben zu dürfen. Nach eineinhalb Jahren kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Mit seiner individuellen Qualität, seiner Erfahrung sowie seiner hohen Einsatzbereitschaft stellt Tristan eine unmittelbare Verstärkung für die Mannschaft dar. Insbesondere im anstehenden Abstiegskampf soll er dem Team zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen.

Der SC Mengen heißt Tristan herzlich willkommen zurück und freut sich auf die gemeinsame sportliche Zukunft.

Aufrufe: 03.1.2026, 14:40 Uhr
Joachim GugelAutor