Tristan Duschke und Timo Böhm bleiben der SSVg Velbert erhalten

Tristan Duschke (l.) und Timo Böhm. – Foto: SSVg Velbert

Die SSVg Velbert hat zwei weitere Personalentscheidungen getroffen: Tristan Duschke und Timo Böhm haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Regionalligisten auch in der kommenden Saison erhalten.

Mit der Verlängerung von Duschke bindet der Verein eine zentrale Säule der Defensive langfristig. Der 29-Jährige gehört seit der Saison 2020/21 zum festen Bestandteil der Mannschaft und hat sich in dieser Zeit als verlässlicher Leistungsträger etabliert. Seine Qualitäten im Zweikampf, sein gutes Stellungsspiel sowie seine Erfahrung sorgen für Stabilität im Abwehrzentrum. Nach seinem überstandenen Kreuzbandriss ist der Innenverteidiger inzwischen wieder zurück auf dem Platz und konnte bereits erste Einsatzminuten sammeln - ein wichtiger Faktor für die Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase.

Böhm bringt Tempo und Flexibilität - Zeichen an den Verein

Auch im Offensivbereich setzt Velbert auf Kontinuität. Timo Böhm, der vor rund eineinhalb Jahren von Rot-Weiß Oberhausen zur SSVg gewechselt war, hat sich schnell integriert und ist mittlerweile fester Bestandteil des Teams. Bereits in der Aufstiegssaison trug der 21-Jährige mit vier Treffern zum Erfolg bei.