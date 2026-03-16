Tristan Benten: "Gerechtes Ergebnis" zwischen Odenkirchen und Neuwerk Im Bezirksliga-Topspiel trennten sich die SpVg Odenkirchen und die Sportfreunde Neuwerk mit 1:1. Die Neuwerker verloren somit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Kapitän Benten (links im Bild) äußerte sich zum Remis gegen Odenkirchen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Das Bezirksliga-Topspiel zwischen der SpVg Odenkirchen und den Sportfreunden Neuwerk endete in einem 1:1-Remis. Durch diese Punkteteilung verloren die Blau-Weißen zwei wichtige Zähler im Kampf um den Aufstieg mit dem Tabellenführer OSV Meerbusch. Neuwerks Kapitän Tristan-Yannick Benten sprach mit der FuPa-Redaktion über das Duell mit Odenkirchen.

Gian-Luca Mermann brachte die Gäste schon in der achten Minute durch einen Kopfball nach einer Ecke von Lasse Buschmann in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause glich Andrej Ferderer ebenfalls per Kopf nach einer Flanke von Daniel Pfaffenroth aus.

Gerechte Punkteteilung "Es war zwar eine chancenarme erste Hälfte, dafür war es allerdings intensiv. Ich denke, dass unsere frühe Führung verdient war, da wir schnell und stark in die Partie kamen. In der Folgezeit standen wir defensiv gut und haben wenig zugelassen. Der 1:1-Ausgleich war zwar vermeidbar, allerdings war es ein gerechtes 1:1 zur Halbzeitpause", sagte Benten über die erste Halbzeit des Duells. "Zur Beginn der zweiten Hälfte hatten wir zunächst Probleme in die Zweikämpfe zu kommen und für Entlastung zu sorgen. Das Spiel wurde hektischer, aber viel zugelassen haben wir weiterhin nicht. Am Ende hatten beide Teams noch eine Großchance auf den Sieg, aber schlussendlich denke ich, dass es ein gerechtes Ergebnis war", ergänzte der 22-Jährige über den zweiten Abschnitt.