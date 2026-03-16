Tristan Benten: "Gerechtes Ergebnis" zwischen Odenkirchen und Neuwerk

Das Bezirksliga-Topspiel zwischen der SpVg Odenkirchen und den Sportfreunden Neuwerk endete in einem 1:1-Remis. Durch diese Punkteteilung verloren die Blau-Weißen zwei wichtige Zähler im Kampf um den Aufstieg mit dem Tabellenführer OSV Meerbusch. Neuwerks Kapitän Tristan-Yannick Benten sprach mit der FuPa-Redaktion über das Duell mit Odenkirchen.
Gian-Luca Mermann brachte die Gäste schon in der achten Minute durch einen Kopfball nach einer Ecke von Lasse Buschmann in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause glich Andrej Ferderer ebenfalls per Kopf nach einer Flanke von Daniel Pfaffenroth aus.
"Es war zwar eine chancenarme erste Hälfte, dafür war es allerdings intensiv. Ich denke, dass unsere frühe Führung verdient war, da wir schnell und stark in die Partie kamen. In der Folgezeit standen wir defensiv gut und haben wenig zugelassen. Der 1:1-Ausgleich war zwar vermeidbar, allerdings war es ein gerechtes 1:1 zur Halbzeitpause", sagte Benten über die erste Halbzeit des Duells.
"Zur Beginn der zweiten Hälfte hatten wir zunächst Probleme in die Zweikämpfe zu kommen und für Entlastung zu sorgen. Das Spiel wurde hektischer, aber viel zugelassen haben wir weiterhin nicht. Am Ende hatten beide Teams noch eine Großchance auf den Sieg, aber schlussendlich denke ich, dass es ein gerechtes Ergebnis war", ergänzte der 22-Jährige über den zweiten Abschnitt.
Pascal Moseler hatte in der 74. Minute die Möglichkeit auf das 2:1, scheiterte jedoch im eins gegen eins am Neuwerker Torwart Phillip Beckers. Kurz vor dem Ende des Spiels hatte dann Anton Müller den 2:1-Siegtreffer der Gäste auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch aus der Drehung knapp links am Tor vorbei.
Auf die Frage, ob der Kapitän zufrieden sei mit dem Remis antwortete er: "Aufgrund des Spielverlaufs können wir und auch Odenkirchen zufrieden mit dem Remis sein." Im Hinblick auf die Tabellensituation fügte er noch hinzu: "Klar verlieren wir zwei Punkte auf Meerbusch. Allerdings ist die Saison noch lang und wir haben noch das direkte Duell gegen den OSV. Wir schauen jedoch weiterhin von Spiel zu Spiel und haben jetzt erst einmal das Spiel gegen Türkiyemspor Mönchengladbach im Fokus."
Durch den 2:1-Sieg Meerbuschs am Sonntagnachmittag in Fischeln haben die Neuwerk aktuell acht Punkte Rückstand auf den Liga-Primus - allerdings haben die Sportfreunde auch ein Spiel weniger auf dem Konto als der Konkurrent.