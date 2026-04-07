Trisching setzt auf ein Spielertrainer-Duo

Sportlich läuft es in dieser Saison hervorragend für den Schwandorfer Kreisklassisten SV Trisching. Die Schwarzgelben haben erst zwei Spiele verloren (Bilanz 15/4/2) und klopfen als Tabellenführer der Kreisklasse Nord ans Tor zum Kreisoberhaus. Abseits des grünen Rasens laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Auf der Trainerposition setzt der Verein einerseits auf Kontinuität und andererseits auf frischen Wind. Nun können wichtige Personalentscheidungen vermeldet werden.
Spielertrainer Thomas Bösl bleibt an Bord, hat seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Der 35-Jährige ist seit dieser Saison in Trisching aktiv und hat sich schnell zu einer zentralen Persönlichkeit im Team entwickelt. Am Ostermontag avancierte der Routinier mit einem Doppelpack zum Matchwinner beim 2:1-Heimsieg gegen Schwarzhofen II. 18 Mal hat Bösl in dieser Saison schon ins Schwarze getroffen. „Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke prägt er die Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung. Aktuell spiegelt sich diese Arbeit auch in den sportlichen Ergebnissen wider“, loben die Verantwortlichen der Fußballabteilung den Spielertrainer in einer Vereinsmitteilung.
Zur neuen Saison erhält Bösl zusätzliche Unterstützung: Philipp Magerl wechselt vom TV Nabburg, dem aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga West, zum SV Trisching und wird künftig gemeinsam mit Bösl ein Spielertrainer-Duo bilden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler soll für „noch mehr Stabilität“ sorgen und gleichzeitig „neue Impulse“ setzen, heißt es. Magerl und Bösl kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim TuS Schnaittenbach in der Kreis- und Bezirksliga. Dies dürfte die Zusammenarbeit zusätzlich erleichtern.