Trisching setzt auf ein Spielertrainer-Duo Philipp Magerl kommt im Sommer vom TV Nabburg und rückt an die Seite des bisherigen Spielercoaches Thomas Bösl von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Abteilungsleiter Christian Igl (von links) mit dem neuen Spielertrainer Philipp Magerl und dem bisherigen Spielercoach Thomas Bösl. – Foto: Wesnitzer/SV Trisching

Sportlich läuft es in dieser Saison hervorragend für den Schwandorfer Kreisklassisten SV Trisching. Die Schwarzgelben haben erst zwei Spiele verloren (Bilanz 15/4/2) und klopfen als Tabellenführer der Kreisklasse Nord ans Tor zum Kreisoberhaus. Abseits des grünen Rasens laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Auf der Trainerposition setzt der Verein einerseits auf Kontinuität und andererseits auf frischen Wind. Nun können wichtige Personalentscheidungen vermeldet werden.

Spielertrainer Thomas Bösl bleibt an Bord, hat seine Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben. Der 35-Jährige ist seit dieser Saison in Trisching aktiv und hat sich schnell zu einer zentralen Persönlichkeit im Team entwickelt. Am Ostermontag avancierte der Routinier mit einem Doppelpack zum Matchwinner beim 2:1-Heimsieg gegen Schwarzhofen II. 18 Mal hat Bösl in dieser Saison schon ins Schwarze getroffen. „Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke prägt er die Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche Entwicklung der Mannschaft unter seiner Leitung. Aktuell spiegelt sich diese Arbeit auch in den sportlichen Ergebnissen wider“, loben die Verantwortlichen der Fußballabteilung den Spielertrainer in einer Vereinsmitteilung.



Zur neuen Saison erhält Bösl zusätzliche Unterstützung: Philipp Magerl wechselt vom TV Nabburg, dem aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga West, zum SV Trisching und wird künftig gemeinsam mit Bösl ein Spielertrainer-Duo bilden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler soll für „noch mehr Stabilität“ sorgen und gleichzeitig „neue Impulse“ setzen, heißt es. Magerl und Bösl kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim TuS Schnaittenbach in der Kreis- und Bezirksliga. Dies dürfte die Zusammenarbeit zusätzlich erleichtern.





Die Trischinger Verantwortlichen versprechen sich von dieser Konstellation den „nächsten Entwicklungsschritt“ und blicken „entsprechend optimistisch“ in die Zukunft. Angesichts der aktuellen Tabellensituation sowie der frühzeitig abgeschlossenen Kaderplanung sieht sich der Verein „bestens aufgestellt, um den eingeschlagenen Erfolgsweg konsequent fortzusetzen“. In den nächsten Wochen geht es nun aber erstmal darum, den ersten Tabellenplatz nicht mehr herzugeben. Vor den letzten fünf Spieltagen hat der SVT sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SpVgg Pfreimd II.