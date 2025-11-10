Trippel muss bei U17-WM zittern, Bellahsen ist raus

Marcello Trippel aus Grimlinghausen kommt mit der DFB-Auswahl bei der U17-WM in Katar nicht so richtig vom Fleck. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Kolumbien reichte es für den Torhüter von Borussia Mönchengladbach (U19) mit seinem Team auch im zweiten Match gegen Nordkorea nur zu einem 1:1-Unentschieden (Halbzeit 0:0).

Nordkorea gleicht zum 1:1-Endstand aus

Für den 17-Jährigen gab es dabei vor rund 600 Zuschauern im Aspire-Zone-Komplex von Al Rayyan nur wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Grund zur Freude hatte er trotzdem, brachte Wisdom Mike (Bayern München) den Titelverteidiger doch nach etwas mehr als einer Stunde verdient in Führung. Die Nordkoreaner hätten fast im Gegenzug geantwortet, wenn Trippel das Leder nach einem Schuss von Yu-jin Kim nicht im Nachfassen an seine Brust gezogen hätte. Beim Traumtor zum 1:1 aus dem Nichts von Joker Il-bok Han (81.) war er machtlos. Der vom Nordkoreaner aus dem Stand von der Sechzehnerkante geschlenzte Ball segelte über ihn ins lange Eck. Entsprechend bedient zeigte sich DFB-Trainer Marc-Patrick Meister: „Unsere Leistung war heute unterm Strich eine große Enttäuschung.“ Ein Sieg im letzten Vorrundenspiel am Montag (Anpfiff 14.30 Uhr) gegen El Salvador brächte Deutschland aber auf jeden Fall in die K.o.-Runde.