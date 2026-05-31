Triple perfekt: Landesmeisterschaft geht in den Süden des Bundeslandes

– Foto: FC RSK Freyburg

Die Landespokale waren bereits vergeben, die Meisterschaften in der Humanas-Verbandsliga sowie in den beiden Landesliga-Staffeln ebenfalls. Am Sonntag wurde nun auch der letzte Titel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt bei den Fußballerinnen in der Saison 2025/26 vergeben. Bei der Endrunde in Bitterfeld sicherten sich die Frauen des FC RSK Freyburg die Kleinfeld-Landesmeisterschaft - und machten damit ihr Triple perfekt.

Die Ergebnisse der Endrunde

Nach dem Triumph im Kleinfeld-Landespokal (4:2 im Finale gegen den Eilslebener SV) und dem Staffelsieg in der Regionalklasse 4 sicherten sich die Freyburgerinnen mit zwei Siegen und einem Remis den dritten Titel der Saison. Vom SV Rot-Schwarz Edlau trennten sich die RSK-Frauen zum Start in den Tag noch mit einem torlosen Remis, die folgenden Partien entschieden sie gegen den SSV 80 Gardelegen und den ESV Merseburg jeweils mit 1:0 für sich. Zweite wurden die Frauen aus Gardelegen, auf dem dritten Rang landeten die Edlauerinnen. Dagegen fuhren die ESV-Damen mit drei 0:1-Niederlagen und folglich ohne Punkt heim.

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Die Teams der Endrunde

SSV 80 Gardelegen

In der Regionalklasse 1 haben die Frauen des SSV 80 Gardelegen alles dominiert. Nur ein einziges Mal mussten sich die Westaltmärkerinnen im Ligabetrieb geschlagen geben. Besonders in der Defensive waren die SSV-Frauen kaum zu knacken: Nur zehn Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache. Und vorne ist vor allem auf eine Spielerin zu achten: Jule Gärtner. Die 26-Jährige erzielte in ihrer Regionalklasse-Staffel stolze 58 Treffer in dieser Saison - 16 davon gingen nach den Rückzug der SG Bregenstedt/Süplingen/Flechtingen allerdings aus der Wertung.

SV Rot-Schwarz Edlau

Als Staffelsiegerinnen der Regionalklasse 2 fahren die Frauen des SV Rot-Schwarz Edlau zur Endrunde nach Bitterfeld. Der einst langjährige Stammgast der Verbandsliga und Großfeld-Landesmeister setzte sich sowohl mit der besten Offensive (127 Tore) als auch mit der besten Defensive (13 Gegentreffer) in der Staffel durch.

ESV Merseburg

In der Regionalklasse 3 haben die Fußballerinnen des ESV Merseburg ihre Kontrahentinnen hinter sich gelassen. Von den 16 Partien haben die Merseburgerinnen lediglich eine gegen den Vize-Staffelsieger SV Fortuna Brücken verloren. Besonders beeindruckend: Die ESV-Frauen mussten im Ligabetrieb nur vier (!) Gegentore hinnehmen. Im Angriff haben die Merseburgerinnen rund um Top-Torschützin Sandra Brandt (28 Treffer) gleich fünf Spielerinnen mit mindestens zehn Saisontoren.

FC RSK Freyburg

Zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren fahren die Frauen des FC RSK Freyburg zur Kleinfeld-Endrunde. Nach dem Triumph im Kleinfeld-Landespokal (4:2 im Finale gegen den Eilslebener SV) und dem Staffelsieg in der Regionalklasse 4 winkt den Freyburgerinnen das Triple. Mit je 24 Treffern ragen Juliane Gorn und Paula Lehwald bei den 90 Saisontoren des FC RSK heraus.