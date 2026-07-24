Trio vom GSV Moers geht zum SV Budberg

So wechseln vom Regionalliga-Absteiger auch die beiden Offensivspielerinnen Ceylin Kurt (19 Jahre) sowie Senem Temiz (26) nach Budberg. „Wir sind nicht proaktiv auf sie zugegangen, die zwei haben angefragt, ob sie bei uns mittrainieren dürfen. Ceylin und Senem passen sehr gut zu unserem Kader“, sagt Peetz, der mit seinem Team den frühen Klassenerhalt anstrebt. In der zurückliegenden Spielzeit musste der SVB bis zum Ende zittern.

Vierter externer Zugang ist Isabell Hirschberger (MSV Duisburg), die wie Sadiku schon mal das Budberger Trikot getragen hat. Hinzu kommen fünf Spielerinnen aus der eigenen U17-Mannschaft. Lily Rasel, Carolin Jöns, Ronja Lenz, Sofie Bennertz sowie Johanna Linkenbach sind fest eingeplant. Alle kann ich bedenkenlos sofort in der Niederrheinliga einsetzen. Das ist schon was Besonderes“, so Peetz, der von einem kleinen personellen Umbruch spricht. Zoe Lottes wird nach ihrer Knie-Operation erst im nächsten Jahr wieder eingreifen können. Sie will in der Winter-Vorbereitung mit dem Lauftraining beginnen.