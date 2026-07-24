Trio vom GSV Moers geht zum SV Budberg

Elona Sadiku bringt viel Erfahrung mit und gilt beim Niederrheinligisten SV Budberg als echte Verstärkung. Die 26-Jährige kam in der vergangenen Saison beim GSV Moers auf 23 Regionalliga-Einsätze. Sadiku ist nicht die einzige Spielerin, die vom Lokalrivalen zum SVB wechselt. Trainer Daniel Peetz gab jetzt zwei weitere Zugänge vom GSV bekannt.
So wechseln vom Regionalliga-Absteiger auch die beiden Offensivspielerinnen Ceylin Kurt (19 Jahre) sowie Senem Temiz (26) nach Budberg. „Wir sind nicht proaktiv auf sie zugegangen, die zwei haben angefragt, ob sie bei uns mittrainieren dürfen. Ceylin und Senem passen sehr gut zu unserem Kader“, sagt Peetz, der mit seinem Team den frühen Klassenerhalt anstrebt. In der zurückliegenden Spielzeit musste der SVB bis zum Ende zittern.
Vierter externer Zugang ist Isabell Hirschberger (MSV Duisburg), die wie Sadiku schon mal das Budberger Trikot getragen hat. Hinzu kommen fünf Spielerinnen aus der eigenen U17-Mannschaft. Lily Rasel, Carolin Jöns, Ronja Lenz, Sofie Bennertz sowie Johanna Linkenbach sind fest eingeplant. Alle kann ich bedenkenlos sofort in der Niederrheinliga einsetzen. Das ist schon was Besonderes“, so Peetz, der von einem kleinen personellen Umbruch spricht. Zoe Lottes wird nach ihrer Knie-Operation erst im nächsten Jahr wieder eingreifen können. Sie will in der Winter-Vorbereitung mit dem Lauftraining beginnen.
An diesem Sonntag steht das erste Testspiel auf dem Programm. Der SVB empfängt um 15 Uhr den Landesligisten Alemannia Pfalzdorf. Das erste Pflichtspiel steigt am 23. August, 15 Uhr, im Niederrheinpokal beim Kreisligisten Rhenania Hamborn.
Um die ersten Meisterschaftspunkte geht’s am 30. August, 17 Uhr, in Düsseldorf beim TSV Urdenbach. Das erste Kreis-Derby der neuen Saison gegen den GSV Moers ist im heimischen Scania-Sportpark für den 15. November, 13 Uhr, angesetzt.