Trio verlässt SF Siegen - Ex-Zweitliga-Keeper beendet Karriere

Weis war zu Saisonbeginn von Fortuna Köln ins Siegerland gewechselt und kam im laufenden Betrieb 20-mal in der Oberliga Westfalen sowie drei Mal im Westfalenpokal zum Einsatz. In 23 Partien hielt der 35-Jährige seinen Kasten bockstarke zehn Mal sauber. Der gebürtige Bopparder wird seine Laufbahn nach der Saison beenden und sich intensiver seiner beruflichen und privaten Zukunft widmen. „André hatte hier zum Ende seiner Karriere nochmal ein tolles Jahr, hat sich sowohl als Nummer eins als auch später als Nummer zwei hervorragend präsentiert und geht mit einer Meisterschaft im Gepäck. Hier geht eine sportliche Laufbahn zu Ende, vor der man nur den Hut ziehen kann“, so SFS-Geschäftsführer Matthias Georg.

Ähnliches gilt für Linksverteidiger Arthur Tomas, der wie Teile seiner Kollegen beruflich eingespannt ist und das gesteigerte Pensum in der Regionalliga insbesondere auch aufgrund der freudigen Erwartung des ersten Kindes nicht tragen können wird. „Wir hätten gerne mit Arthur weitergemacht. Vor dem Hintergrund seiner privaten und beruflichen Situation hat er sich entschlossen, am Höhepunkt mit der Meisterschaft Schluss zu machen. Das ist sehr schade, aber das respektieren wir und können das auch nachvollziehen“, so Georg. Das Angebot zur Verlängerung seines Kontraktes hat Arthur aus diesen Gründen schweren Herzens abgelehnt. Der 31-Jährige war 2023 vom Stadtrivalen Kaan-Marienborn ins Leimbachtal gewechselt und avancierte sofort zur festen Größe in der Viererkette: 55 Ligaspiele hat Arthur bisher für SFS absolviert; in den 25 Partien der laufenden Saison gelangen ihm dabei zwei Treffer.

Zusammen mit Arthur kam vor zwei Jahren auch Kevin Krumm ins Leimbachtal. Der 28-Jährige belebte in den letzten Jahren stets den Konkurrenzkampf hinten links und trug neben fünf Auftritten im Westfalenpokal bisher kumulierte 38-mal das Sportfreunde-Emblem in der Oberliga Westfalen (ein Assist). Auch Kevin wird sich zur Saison 2025/26 eine neue sportliche Herausforderung suchen. Georg: „Kevin hat hier immer Vollgas gegeben und einen großen Teil zu unserer tollen Saison beigetragen. Er wird immer ein gern gesehener Gast im Leimbachstadion bleiben.“