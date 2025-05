Trio verlässt die Ratinger Reserve

Der Bezirksliga-Abstiegskampf verläuft für Ratingen 04/19 II unvermindert dramatisch. Immerhin aber haben es die Blau-Gelben von Platz zwölf aus selbst in der Hand, auch in dieser siebten Saison die zweitstärkste Fußballmannschaft in der Dumeklemmerstadt zu bleiben. Am Sonntag geht es zum SV Solingen, dem Tabellensechsten. 2:3 ging das Heimspiel verloren, aber die zuletzt ordentlichen Auswärtsergebnisse wecken die Hoffnung, dass aus dem Bergischen etwas mitgebracht wird. Schmale drei Punkte beträgt der Ratinger Vorsprung vor dem HSV Langenfeld auf Platz 15, der eine Relegation bedeuten könnte.