Trio verlängert beim FC Schüttorf 09

Der FC Schüttorf 09 kann frühzeitig drei wichtige Personalentscheidungen vermelden: Timo Bardenhorst, Wes Martron und Max Wolf haben ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein mindestens bis 2027 erhalten. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt..

Timo Bardenhorst war im Sommer 2024 als Bezirksliga-Meister vom SV Bad Bentheim in den 09-Sportpark gewechselt und hat sich trotz seines jungen Alters schnell in der Landesliga etabliert. Ob im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung.. Bardenhorst überzeugt mit Präsenz, Spielintelligenz und fairer Härte. In der laufenden Saison stand der 22-Jährige in 15 Partien auf dem Feld, traf ein Mal und stand 14 Mal in der ersten Elf. Für ihn geht es damit in die dritte Saison beim FC09.

Auch Wes Martron wird weiterhin das schwarz-weiße Trikot tragen. Der aktuell jüngste Spieler im Kader spielt bereits seit der C-Jugend in Schüttorf und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen ist er zu einer festen Größe im Zentrum gereift. Aktuell kommt der 20-Jährige auf 13 Einsätze und stand sechs Mal in der ersten Elf. Damit bleibt neben ihm auch weiterhin sein Bruder Sam Teil des Schüttorfer Umfelds.