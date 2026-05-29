Trio übernimmt die „Zwote“: SV Brachelen stellt Trainerteam neu auf Neues Trainerteam ab Sommer von Benedikt Hitze · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Brachelen

Nachdem feststand, dass der aktuelle Spielertrainer Stefan Koch den SV Brachelen nach der laufenden Saison verlassen wird, herrscht nun Klarheit über seine Nachfolge. Zur neuen Spielzeit setzt der Verein auf eine interne Lösung und befördert gleich drei verdiente Akteure an die Seitenlinie der zweiten Mannschaft.

Verantwortung auf mehreren Schultern Ab der kommenden Saison werden Bastian Reichert, Andrej Geilenkirchen und Florian Mertens gemeinsam die sportliche Verantwortung für die Reserve übernehmen. Das Trio ist im Verein bestens bekannt und bildete über viele Jahre das Grundgerüst der Mannschaft. Obwohl ihre aktiven Karrieren verletzungsbedingt früher als geplant endeten, sind sie dem SVB stets eng verbunden geblieben. Der Verein kommt mit diesem Modell dem ausdrücklichen Wunsch der drei Akteure nach, die Aufgabe als geschlossenes Team anzugehen. Durch diese Aufteilung können organisatorische Themen und die Verantwortung am Spieltag auf mehrere Schultern verteilt werden – ein Konzept, das laut Vereinsführung hervorragend zum eingeschlagenen Weg des SV Brachelen passt.