Trio setzt Zeichen der Kontinuität

Mitten im Abstiegskampf stellt der MTV Wolfenbüttel die Weichen für die Zukunft: Drei Leistungsträger bleiben dem Oberligisten erhalten – und senden damit ein klares Signal.
Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran – und setzt dabei auf Kontinuität. Nach den bereits verkündeten Verlängerungen von Direnc Güven und Blerian Halimi haben nun auch André Linek, Ben Böder und Phil Brand ihre Zusagen gegeben.
Gerade vor dem Hintergrund der angespannten sportlichen Lage im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen kommt den Entscheidungen besonderes Gewicht zu. Der Verein schafft damit frühzeitig Planungssicherheit – und bindet drei Akteure, die sowohl sportlich als auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen.
André Linek, der seit Jahren das zentrale Mittelfeld prägt, begründet seinen Schritt auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de vor allem mit persönlicher Motivation: "Ich habe verlängert, weil ich schon lange hier bin und das Gefühl habe, noch nicht fertig zu sein.“
Der Routinier sieht seine Aufgabe weiterhin darin, Verantwortung zu übernehmen und die sportliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Zugleich äußert er die Hoffnung, dass weitere Spieler seinem Beispiel folgen und sich langfristig an den Verein binden.
Auch Ben Böder hat seine Entscheidung früh getroffen. Der flexibel einsetzbare Flügelspieler betont die mannschaftliche Geschlossenheit als ausschlaggebenden Faktor: „Ich habe verlängert, weil ich mich in der Mannschaft sehr wohl fühle und mich freue, auch nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen.“
Ähnlich argumentiert Phil Brand, der die Rahmenbedingungen beim MTV hervorhebt: „Ich habe verlängert, weil ich mich in der Mannschaft sehr wohl fühle und auch das Umfeld und die Gegebenheiten hier super sind.“ Für den Linksverteidiger sei die Vertragsverlängerung daher ein konsequenter Schritt gewesen.
Die drei Verlängerungen sind mehr als reine Personalentscheidungen. Sie stehen für Stabilität in einer Phase, in der der MTV sportlich um den Klassenerhalt kämpft.
Gerade in einer Saison, die von personellen Engpässen und wechselhaften Ergebnissen geprägt ist, gewinnt die frühzeitige Bindung bewährter Kräfte an Bedeutung. Der Verein setzt damit bewusst auf Zusammenhalt – als Grundlage für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf.