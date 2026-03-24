Trio setzt Zeichen der Kontinuität Linek, Böder und Brand verlängern beim MTV Wolfenbüttel – wichtiger Schritt in unsicheren Zeiten von red · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser

Mitten im Abstiegskampf stellt der MTV Wolfenbüttel die Weichen für die Zukunft: Drei Leistungsträger bleiben dem Oberligisten erhalten – und senden damit ein klares Signal.

Vertrauensbeweis in schwieriger Phase Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran – und setzt dabei auf Kontinuität. Nach den bereits verkündeten Verlängerungen von Direnc Güven und Blerian Halimi haben nun auch André Linek, Ben Böder und Phil Brand ihre Zusagen gegeben. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten sportlichen Lage im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen kommt den Entscheidungen besonderes Gewicht zu. Der Verein schafft damit frühzeitig Planungssicherheit – und bindet drei Akteure, die sowohl sportlich als auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen.

Linek: „Noch nicht fertig“ André Linek, der seit Jahren das zentrale Mittelfeld prägt, begründet seinen Schritt auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de vor allem mit persönlicher Motivation: "Ich habe verlängert, weil ich schon lange hier bin und das Gefühl habe, noch nicht fertig zu sein.“ Der Routinier sieht seine Aufgabe weiterhin darin, Verantwortung zu übernehmen und die sportliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Zugleich äußert er die Hoffnung, dass weitere Spieler seinem Beispiel folgen und sich langfristig an den Verein binden.