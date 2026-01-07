 2025-12-17T10:26:01.779Z

Trio schließt sich dem FC Merkenbach an

KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist FC Merkenbach hat während der Winterpause Verstärkung bekommen +++

Herborn. Fußball-A-Ligist FC Merkenbach hat während der Winterpause Verstärkung bekommen. Wie das Internetportal FuPa Dillenburg meldet, begrüßt der Tabellenvierte Stürmer Marcel Bernwinkler (FC Niederroßbach), Defensivspieler Shahir Beqiraj (FSV Manderbach) und mit Zweitspielrecht den 18 Jahre alten Torhüter Daniel Klockhaus (SSC Burg II).

