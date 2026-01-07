Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Babic
Trio schließt sich dem FC Merkenbach an
KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Ligist FC Merkenbach hat während der Winterpause Verstärkung bekommen +++
Herborn. Fußball-A-Ligist FC Merkenbach hat während der Winterpause Verstärkung bekommen. Wie das Internetportal FuPa Dillenburg meldet, begrüßt der Tabellenvierte Stürmer Marcel Bernwinkler (FC Niederroßbach), Defensivspieler Shahir Beqiraj (FSV Manderbach) und mit Zweitspielrecht den 18 Jahre alten Torhüter Daniel Klockhaus (SSC Burg II).