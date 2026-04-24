Trio punktgleich an der Spitze: Wer setzt sich in Franken ab?

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:00 live PUSH

FSV Schwaigern verteidigte mit dem 1:1 bei Aramäer Heilbronn die Tabellenführung, spürt aber den Atem der Konkurrenz im Nacken. TSV Pfedelbach reist nach dem späten 3:2 gegen den FSV Friedrichshaller SV mit breiter Brust an und liegt nur sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter. Das Hinspiel gewann Pfedelbach mit 4:2 – ein Ergebnis, das dieser Partie zusätzliche Würze verleiht. Für Schwaigern ist es ein Schlüsselspiel im Titelrennen, für Pfedelbach die Chance, den Abstand nach oben noch einmal spürbar zu verkürzen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach TG Böckingen TG Böckingen 15:00 PUSH

TSV Erlenbach hat mit dem 4:1 in Neuenstein ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 23 Punkte verbessert. Nun wartet mit der TG Böckingen jedoch ein Gegner aus der Spitzengruppe, der nach dem 0:2 gegen SV Wachbach eine Reaktion zeigen muss. Das Hinspiel geriet beim 9:0 für Böckingen zur Machtdemonstration. Gerade deshalb steht Erlenbach nun unter besonderer Spannung: Es geht darum, den eigenen Aufschwung zu bestätigen. Für Böckingen wiederum zählt im Kampf um Platz eins nur ein Sieg. ---

SV Wachbach hat mit dem 2:0 bei der TG Böckingen eindrucksvoll bewiesen, dass diese Mannschaft unangenehm und widerstandsfähig bleibt. Mit 30 Punkten hat sich das Team etwas Luft verschafft. Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim verlor dagegen das Kellerduell gegen Mulfingen/Hollenbach mit 1:2 und bleibt mit nur acht Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel gewann Wachbach knapp mit 1:0. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade in diesen Spielen liegt oft die größte Gefahr für den Favoriten. ---

Die SGM Mulfingen/Hollenbach kommt mit Rückenwind. Das 2:1 in Markelsheim/Elpersheim war bereits der zweite Erfolg in kurzer Folge und brachte das Team auf 33 Punkte. Nun kommt mit Aramäer Heilbronn ein Titelkandidat, der beim 1:1 gegen Schwaigern den Sprung an die Spitze verpasste. Das Hinspiel gewann Aramäer Heilbronn deutlich mit 4:1. Diesmal aber trifft der Favorit auf einen Gegner, der Selbstvertrauen gesammelt hat und dessen Saison plötzlich wieder nach Stabilität aussieht. ---

Der FSV Friedrichshaller SV musste beim 2:3 in Pfedelbach einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen und steht nun bei 37 Punkten. Gegen TSV Botenheim bietet sich die Gelegenheit, sofort zurückzuschlagen. Die Gäste wurden beim 1:9 gegen FC Union Heilbronn förmlich überrollt und müssen nach dieser schweren Niederlage erst einmal Haltung bewahren. Das Hinspiel endete 3:3, also mit offenem Visier und vielen Wendungen. Nun spricht vieles für Friedrichshall, doch Botenheim steht nach dem Debakel unter Zugzwang. ---

FC Union Heilbronn hat mit dem 9:1 in Botenheim eine eindrucksvolle Antwort im Meisterrennen gegeben und zieht mit den beiden Führenden gleich. 60 Tore und 48 Punkte unterstreichen den Anspruch des Teams. SG Sindringen/Ernsbach gewann zuletzt 1:0 gegen die Sportfreunde Lauffen und hat sich auf 29 Punkte verbessert. Das Hinspiel entschied Union Heilbronn knapp mit 1:0 für sich. Diesmal treffen Offensivwucht und defensiver Trotz aufeinander – ein reizvoller Gegensatz in einer Partie mit klarer Bedeutung für beide Seiten. ---

Die Sportfreunde Lauffen haben mit der späten 0:1-Niederlage in Sindringen/Ernsbach einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe erlitten. Nun geht es gegen die SG Stetten/Kleingartach, die beim 1:1 gegen Untergriesheim zwar punktete, im Keller aber weiter feststeckt. Das Hinspiel gewann Lauffen mit 3:1. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel fast schon Pflicht, wenn der Abstand nach ganz oben nicht größer werden soll. Stetten/Kleingartach dagegen braucht jeden Zähler, um im Abstiegskampf nicht weiter unter Druck zu geraten. ---