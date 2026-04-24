Trio punktgleich an der Spitze: Wer setzt sich in Franken ab?

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Franken steht die Liga unter Hochspannung. FSV Schwaigern, Aramäer Heilbronn und FC Union Heilbronn gehen punktgleich in dieses Wochenende, dahinter lauern mit TG Böckingen, den Sportfreunden Lauffen und dem TSV Pfedelbach weitere ambitionierte Teams. Zugleich wird der Kampf um den Klassenerhalt immer schärfer. Jeder Punkt wiegt nun schwer, jeder Rückschlag trifft doppelt. Es ist ein Spieltag, der die Kräfteverhältnisse im Aufstiegsrennen und im Tabellenkeller neu ordnen kann.
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FSV Schwaigern verteidigte mit dem 1:1 bei Aramäer Heilbronn die Tabellenführung, spürt aber den Atem der Konkurrenz im Nacken. TSV Pfedelbach reist nach dem späten 3:2 gegen den FSV Friedrichshaller SV mit breiter Brust an und liegt nur sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter. Das Hinspiel gewann Pfedelbach mit 4:2 – ein Ergebnis, das dieser Partie zusätzliche Würze verleiht. Für Schwaigern ist es ein Schlüsselspiel im Titelrennen, für Pfedelbach die Chance, den Abstand nach oben noch einmal spürbar zu verkürzen.
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TSV Erlenbach hat mit dem 4:1 in Neuenstein ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 23 Punkte verbessert. Nun wartet mit der TG Böckingen jedoch ein Gegner aus der Spitzengruppe, der nach dem 0:2 gegen SV Wachbach eine Reaktion zeigen muss. Das Hinspiel geriet beim 9:0 für Böckingen zur Machtdemonstration. Gerade deshalb steht Erlenbach nun unter besonderer Spannung: Es geht darum, den eigenen Aufschwung zu bestätigen. Für Böckingen wiederum zählt im Kampf um Platz eins nur ein Sieg.
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SV Wachbach hat mit dem 2:0 bei der TG Böckingen eindrucksvoll bewiesen, dass diese Mannschaft unangenehm und widerstandsfähig bleibt. Mit 30 Punkten hat sich das Team etwas Luft verschafft. Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim verlor dagegen das Kellerduell gegen Mulfingen/Hollenbach mit 1:2 und bleibt mit nur acht Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel gewann Wachbach knapp mit 1:0. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade in diesen Spielen liegt oft die größte Gefahr für den Favoriten.
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Die SGM Mulfingen/Hollenbach kommt mit Rückenwind. Das 2:1 in Markelsheim/Elpersheim war bereits der zweite Erfolg in kurzer Folge und brachte das Team auf 33 Punkte. Nun kommt mit Aramäer Heilbronn ein Titelkandidat, der beim 1:1 gegen Schwaigern den Sprung an die Spitze verpasste. Das Hinspiel gewann Aramäer Heilbronn deutlich mit 4:1. Diesmal aber trifft der Favorit auf einen Gegner, der Selbstvertrauen gesammelt hat und dessen Saison plötzlich wieder nach Stabilität aussieht.
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Der FSV Friedrichshaller SV musste beim 2:3 in Pfedelbach einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen und steht nun bei 37 Punkten. Gegen TSV Botenheim bietet sich die Gelegenheit, sofort zurückzuschlagen. Die Gäste wurden beim 1:9 gegen FC Union Heilbronn förmlich überrollt und müssen nach dieser schweren Niederlage erst einmal Haltung bewahren. Das Hinspiel endete 3:3, also mit offenem Visier und vielen Wendungen. Nun spricht vieles für Friedrichshall, doch Botenheim steht nach dem Debakel unter Zugzwang.
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FC Union Heilbronn hat mit dem 9:1 in Botenheim eine eindrucksvolle Antwort im Meisterrennen gegeben und zieht mit den beiden Führenden gleich. 60 Tore und 48 Punkte unterstreichen den Anspruch des Teams. SG Sindringen/Ernsbach gewann zuletzt 1:0 gegen die Sportfreunde Lauffen und hat sich auf 29 Punkte verbessert. Das Hinspiel entschied Union Heilbronn knapp mit 1:0 für sich. Diesmal treffen Offensivwucht und defensiver Trotz aufeinander – ein reizvoller Gegensatz in einer Partie mit klarer Bedeutung für beide Seiten.
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Die Sportfreunde Lauffen haben mit der späten 0:1-Niederlage in Sindringen/Ernsbach einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe erlitten. Nun geht es gegen die SG Stetten/Kleingartach, die beim 1:1 gegen Untergriesheim zwar punktete, im Keller aber weiter feststeckt. Das Hinspiel gewann Lauffen mit 3:1. Für die Gastgeber ist dieses Heimspiel fast schon Pflicht, wenn der Abstand nach ganz oben nicht größer werden soll. Stetten/Kleingartach dagegen braucht jeden Zähler, um im Abstiegskampf nicht weiter unter Druck zu geraten.
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Die Sportfreunde Untergriesheim holten beim 1:1 in Stetten/Kleingartach immerhin einen Punkt, bleiben mit 23 Zählern aber tief im Tabellenkeller. TSV Neuenstein kassierte beim 1:4 gegen Erlenbach den nächsten Dämpfer und steht nur auf Rang 14. Damit ist dieses Duell von besonderer Schwere geprägt. Das Hinspiel gewann Untergriesheim mit 3:1. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Vorsprung auf Neuenstein auszubauen. Für die Gäste ist es fast schon ein Spiel gegen das Abrutschen in noch größere Not.
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